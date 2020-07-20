【企業盈喜】虎視傳媒料中期經調整純利按年增加不少於４０％

《經濟通通訊社２０日專訊》虎視傳媒（０１１６３）預期，截至今年６月底止六個月，集

團經調整純利按年增加不少於４０％，主要由於按每次完成行動成本（ＣＰＡ）定價模式計算之

收益增加；及由於集團提高廣告優化效率，降低來自媒體發布商的流量獲取成本，ＣＰＡ毛利率

上升。（ｊｏ）

