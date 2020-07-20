《小傳日記》單日過百宗，抗疫難輕鬆；魚缸好淡爭，二萬五暫穩！

《小傳日記》香江疫情似乎仲未收到科，噚日（１９日）單日都新增過百個感染個案，大家

都唔敢輕舉妄動，不過魚缸今日（２０日）真係坐過山車，早段低開後跌過三百點，午後又試過

反彈逾百點，上上落落真係玩死炒友。經濟搞到咁，磚頭佬都唔知幾時先有返以前租金水平，睇

怕仲繼續有吉舖，今日相關板塊都回吐；馬交佬同樣受疫情影響，金沙（０１９２８）、銀娛（

０００２７）同樣下挫。最終恆指險守二萬五，收報２５０５７，跌３１點，主板成交１３５６

﹒１８億元升近５巴仙。國貨收報１０２９５，升９１點或升０﹒９０％。

內地Ａ貨反而叻叻豬，上證綜合指數報３３１４點，升１００點或逾３巴仙；深證成分指數

報１３４４８點，升３３３點或升近３巴仙。兩市合共成交１１９３０﹒４７億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）跌近１巴仙，報３６﹒６銀；

生發發（００３８８）回吐唔夠半巴仙，報３４６銀；ＱＱ（００７００）升近半巴仙，報５２

２﹒５銀；中移動（００９４１）跌近１巴仙，報５３﹒７５銀；ＡＩＡ（０１２９９）同樣潛

近半巴仙，報７１﹒９５銀。



＊疫情過百單磚頭佬慘淡，馬交同中箭曙光何時現？＊



前日（１８日）下午至昨（１９日）午夜１２時，短短８個鐘激香江增１０８宗確診個案，

其中８３宗屬本地感染，最慘係搵唔到源頭，加上而家又收窄返限聚令，磚頭佬真係苦過弟弟，

恆地（０００１２）潛近１巴仙，報２９﹒１５銀；新地（０００１６）跪低逾１巴仙，報９５

﹒４銀；新世界（０００１７）跌逾半巴仙，報３７﹒３５銀；長實集團（０１１１３）回吐逾

１巴仙，報４４﹒３５銀；九倉置業（０１９９７）瀉近６巴仙，報３０﹒５銀，仲係今日最差

藍戰士

馬交班手足同樣都係無淡粥水食，早前馬交博監局公布第二季運博彩毛收入跌近九成六，加

上香港感染人數又增加，邊有人仲敢過大海賭兩手？銀娛回吐近４巴仙，報５２﹒６５銀；新濠

國際（００２００）跌近２巴仙，報１４﹒９銀；澳博控股（００８８０）都回吐近２巴仙，報

８﹒８５銀；永利馬交（０１１２８）跪低近３巴仙，報１３﹒９銀；金沙潛近３巴仙，報３１

銀；美高梅（０２２８２）跌近２巴仙，報９﹒６８銀；



＊中證監力撐中券商勇猛，疫情唔受控金佬有追捧＊



中證監喺上星期五（１７日）表示會鼓勵券商佬基金併購重組，拖起中資券商佬飛升！中信

証券（０６０３０）飆近７巴仙，報１８﹒７銀；中信建投（０６０６６）彈高近７巴仙，報１

１﹒６銀；中金（０３９０８）飛高近８巴仙，報１８﹒６６銀；廣發証券（０１７７６）起哄

逾５巴仙，報９﹒３６銀；國泰君安（０２６１１）炒高近４巴仙，報１４﹒１６銀。

由於各地肺炎疫情仲未完全受控，魚缸避險情緒係咁推高金價，金銀收復咗１８００美金失

地，金礦股逆市拉高！招金礦業（０１８１８）炒高逾２巴仙，報９﹒８３銀；山東黃金（０１

７８７）飆近４巴仙，報１９﹒８６銀；中國黃金（０２０９９）彈起逾９巴仙，報６﹒３９銀

；紫金礦業（０２８９９）炒高近４巴仙，報４﹒７銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跳高

近１巴仙，報１３２１﹒５銀。



＊基建有發展水泥佬奮戰，內房有加辣反而仲生猛＊



據內媒報道話水泥行業上半年利潤總額大約８００億人仔，按年表現基本持平，而且有業內

人士話雖然行業上半年需求跣低，令水泥銀處於下行趨勢，但受惠基建有水喉大力支持，估計今

年利潤總額同去年比較基本持平，消息令水泥佬有追捧！神州建材（０３３２３）彈起近一成四

，報９﹒７４銀；西部水泥（０２２３３）炒高逾一成，報１﹒７２銀；海螺水泥（００９１４

）飆近８巴仙，報５９﹒７５銀；金隅（０２００９）起飛近９巴仙，報１﹒７５銀；亞洲水泥

（００７４３）炒高逾９巴仙，報８﹒５１銀。

最近深圳為樓市政策加辣！提出深圳戶籍人士買樓要落戶同社保平均滿３年，連豪宅認購資

格都收緊，據當地龍頭地產中介話新政打擊深圳炒樓客，據客戶回測數據話，有成三成五客仔唔

滿意買樓條件。聽講有心急賣樓嘅業主調低掛牌價，而深圳寶安、南山區等的爆炒區樓盤都有明

顯降價，不過雖然政策加辣無得炒，不過內房佬面對辣招無有怕反而仲生猛！佳兆業（０１６３

８）飆逾８巴仙，報３﹒５銀；融創（０１９１８）起飛逾５巴仙，報３７銀；世茂（００８１

３）彈起逾５巴仙，報３３﹒１５銀；綠城（０３９００）炒高逾半成，報９﹒３１銀；碧桂園

（０２００７）彈起近３巴仙，報１０﹒３２銀。請請！



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