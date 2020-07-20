《真知灼見－溫灼培》歐盟援助經濟方案接近共識，儲局又有新動作

《真知灼見》原先歐盟大會是兩天（１７日及１８日），但最終經過了三天會議歐盟仍不能

就７５００億歐元援助經濟方案達成協議。不過，一直阻礙協議通過的北方成員國，在態度上卻

出現明顯軟化，提出在「補貼」成員國的金額上最多只能是３５００億歐元。相反，德法兩國認

為補貼的金額最少是４０００億。不論是３５００億還是４０００億，在金額上雖有分別，但這

分別已是不大。透過是次大會，歐盟在整體制度上卻出現了重大變化。明顯，歐盟各國現在更願

意無條件協助區內成員國經濟，這是一個方向上的大轉變，使歐盟更似一個整體國家而非分散的

個體。這解釋了為何昨晚（１９日）協議雖未有達成，但今早（２０日）於亞洲市場所見歐元未

有下跌原因，今早於亞洲市場歐元報１﹒１４１３美元。暫時歐盟未有提出下次開會日期，但市

場相信到８月份將有另一場會議。屆時相信通過上述方案的機會甚大。因為現在各成員國的差距

只是補貼金額問題，而非概念問題。



＊非牟利企業可直接向聯儲局借錢＊



回觀聯儲局，其上周五（１７日）又有新動作，宣布容許這些非牟利企業可直接與聯儲局借

錢。聯儲局指，這些非牟利企業在疫情期間由於缺乏損助，收入大受打擊，又難向商業銀行借錢

，倘不出手幫助，他們可能隨時倒閉。屆時可能會影響千三萬份職位，即相等於約１０％美國的

勞工市場。不過，聯儲局在公布中並無表明是次行動又將要動用多少資金，至於這些借予非牟利

組織的資金最終能否收回，相信也會是一大疑問。由於聯儲局早已宣布會無限量量寬，所以相信

日後聯儲局要推動任何救經濟的行動也不再需告知市場其所要動用的金額。



＊本周聚焦歐美公布採購經理指數＊



本周，市場公布的經濟數字重點將集中在周五（２４日）。當天，英國、歐元區及美國將相

繼公布由Ｍａｒｋｉｔ研制的７月份採購經理指數初值。回憶６月份上述國家的綜合採購經理指

數只略低於５０點的盛衰分界線，顯示西方工業大國的經濟已相當接近復甦。但當然，美國現又

再有多個州出現限制令，未知美國最新經濟狀況將如何。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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