《宏觀論勢－李依萊》全球經濟尚待恢復

《宏觀論勢》自今年年中，大眾對疫情過後的經濟復甦感到樂觀，帶動投資者由增長型和防

禦性股票轉投價值股和週期股。雖然這種轉換可能會持續，但這只是投資上的策略性趨勢，而非

結構性趨勢。踏入下半年，美國總統大選和中美緊張關係預料會帶來不確定性，並會成為推動市

場的主要焦點。

基於數個原因，市場憂慮美國資產估值過高究竟可否持續。首先，隨著拜登在民調中領先，

部分投資者擔心民主黨在總統和國會選舉勝出後可能會撤回有助推動企業的「２０１７減稅與就

業法案」。其次，大型科技公司面臨越來越大的監管壓力。由於它們在標準普爾５００指數中佔

的比例甚大，這可能會加劇市場波動性。另外，除了中美緊張關係對投資和科技等關鍵領域帶來

的影響，歐盟和英國進口商品方面的關稅亦令市場更關注地緣政治為國際貿易帶來的不確定性。

同時，美國幾個州爆發第二波疫情，令市場重新審視美國重啟經濟方面的樂觀情緒。

歐洲方面，投資者預料會在下半年關注各經濟體的經濟重啟軌跡、歐盟成員國進一步的刺激

措施以及歐盟復甦基金是否能夠兌現承諾。目前為止，在財政刺激措施方面投放最多資金的國家

是德國，但其他國家如有能力會否仿效德國值得留意。

歐洲的政治風險亦正處於風口浪尖。有傳言指意大利有新成立政黨支持意大利脫歐，雖然目

前意大利不太可能脫歐，但這反映著歐盟內部仍存潛在對抗，這個問題預料在舉行在即的復甦基

金談判中會再次受到關注。新冠狀病毒疫苗的分配也可能令歐盟成員國的關係進一步緊張。由於

ＭＳＣＩ歐洲指數的遠期市盈率（ＰＥＲ）接近１８倍，負面因素現時並未在市場上反映。

中國方面，最新的高頻數據顯示經濟活動略有復甦，加上今年６﹒１８購物節的數據勁，顯

示消費復甦強勁。政府政策預料可以繼續支持市場，但寬鬆政策的強度，尤其是貨幣政策面，可

能會隨政策利率放緩。

中國離岸ＭＳＣＩ中國指數和在岸Ａ股滬深３００指數的表現與市場符合，增長股的表現在

ＭＳＣＩ中國指數中亦較價值股好。北水繼續流入港股，今年迄今為止淨流入額為３７８億元，

超越２０１９年數字。充裕的流動性預料可以支撐市場在短期內超買。然而投資者應該留意，任

何估值偏高以及中美之間的談判落差或關係升溫都可能令市場重整甚至回吐。

由於疫情加速了互聯網的應用，線上互動方面的投資主題預料會繼續增長。這種結構性趨勢

不僅帶出了電子商務有良好勢頭，亦會對在數碼化方面處於領導地位的公司有利。話雖如此，投

資者宜注意美國對科技公司實行管制所帶來的風險及潛在市況波動。未來幾個月中，與「外國公

司問責法案」相關的進展可能會是美國預託證券（ＡＤＲｓ）股價表現的關鍵因素。最後，隨著

中國呼籲銀行放棄１﹒５萬億元人民幣收入以支援實體經濟，銀行業的市場情緒預料將較為負面

，繼而影響銀行業的表現。《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》

