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即市新聞

20/07/2020 15:09

《豐碩成果－盧穗欣》中國房地產債券表現持續向好

　　《豐碩成果》美國聯儲局６月份議息會議後宣佈維持利率於０至０﹒２５厘不變，利率點陣
圖更顯示當局未有計劃在２０２２年之前加息。我們預期利率將會長時間維持低企。美國將有機
會推出收益率曲線控制的政策，有見及此，我們把債券投資組合的存續期稍為延長至中性以爭取
收益。

＊中國房地產債券表現持續向好＊

　　亞洲信貸市場繼５月份的良好表現之後，在當前的市場環境下表現持續，尤其是中國的房地
產銷售傳出利好消息，反映房地產市道繼續復甦。在首１００大發展商當中，５月份房地產銷售
同比增長１２﹒２％，可見市場對物業仍有需求，而市場流動性繼續有利於中國房地產銷售。投
資者對房地產一貫的保值觀念有效帶動先前由於新冠疫情而停止的需求。
　　我們看到離岸和在岸債券的發行仍然活躍。當中，在岸債券的融資成本較低，而離岸債券則
不乏一些高質素的新發行債券。我們繼續偏好具有規模、擁有高品質土地儲備和多元化融資管道
的發展商，特別是以美元計價發行的離岸債券。
　　除了中國房地產有良好表現，多家亞洲央行一直降低基準利率，並為當地債券市場提供流動
性。亞洲本地貨幣債券市場表現良好，尤其是高收益債券市場，如印尼、印度和菲律賓。我們看
到印尼當地的銀行和央行以大量買盤支持債券市場，我們認為印尼償還債務的能力良好。策略上
，我們較為偏好准政府債券，並對主權債券的持倉進行獲利。

＊貨幣寬鬆政策繼續有利於亞洲債券＊

　　市場預計今年第三季度的環球增長將會非常強勁。　２０２０年，全球政府宣佈了總值１０
萬億美元的財政刺激方案，規模超過了全球８萬億美元的貨幣刺激方案。中線而言，寬鬆政策繼
續有利於風險資產的表現，我們預期亞洲投資級別債券及高收益債券會因而受惠。
《東亞聯豐投資業務發展部董事總經理　盧穗欣》

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