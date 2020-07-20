本地地產及濠賭股拖累，港股收２５０５７點跌３１點，險守兩萬五

《經濟通通訊社２０日專訊》本港疫情出現反彈，上日新增確診病例突破百宗，港股今早低

開６９點報２５０１９點，盤中早段曾急挫３２３點，報２４７６６點全日低，失守兩萬五關口

。隨後，Ａ股經歷上周回調後本日反彈，帶動港股回升。加上離岸人民幣急彈並重回「７」之下

，內房股跑出，港股一度倒升１３２點，最高見２５２２２點。不過受疫情影響，本地地產股及

濠賭港股領跌藍籌，恆指最終收報２５０５７，跌３１點或跌０﹒１２％，主板成交１３５６﹒

１８億元，較上日多４﹒７％。國企指數報１０２９５，升９１點或升０﹒９０％。

Ａ股兩市造好。上證綜合指數報３３１４點，升１００點或升３﹒１１％。深證成份指數報

１３４４８點，升３３３點或升２﹒５５％，兩市合計成交１１９３０﹒４７億元人民幣，較上

日多６﹒９％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒９５％，報３６﹒６元；港交所（００３８８）滑

０﹒２３％，報３４６元；騰訊（００７００）微升０﹒２９％，報５２２﹒５元；中移動（０

０９４１）上月客戶負增長，走低０﹒７４％，報５３﹒７５元；友邦（０１２９９）八連跌，

軟０﹒２８％，報７１﹒９５元。



＊銀保監放寬內險資產比例，中人壽領跑藍籌＊



銀保監允險企配置權益類資產的彈性和靈活性不斷增強，最高可佔到上季末總資產的４５％

，內險股跑出。中國人壽（０２６２８）抽升８﹒３２％，報１９﹒５２元，為全日表現最好藍

籌；中國平安（０２３１８）揚１﹒７１％，報８６﹒０５元；新華保險（０１３３６）託管天

安人壽保險，飆１０﹒７８％，報３３﹒９元；中國太保（０２６０１）走高３﹒９％，報２３

﹒９５元；中國人保（０１３３９）漲３﹒５３％，報２﹒６４元。

中證監鼓勵有條件的證券公司、基金管理公司實施市場化併購重組，中資券商普漲。中信証

券（０６０３０）漲６﹒８６％，報１８﹒７元；中金公司（０３９０８）抽升７﹒８６％，報

１８﹒６６元；光大證券（０６１７８）走高４﹒６１％，報８﹒６３元；中國銀河（０６８８

１）上揚５﹒５３％，報５﹒３４元；ＨＴＳＣ（０６８８６）升５﹒４７％，報１５﹒０４元

。

澳門統計暨普查局資料顯示，上半年入境澳門旅客按年跌八成四，濠賭股受壓。銀河娛樂（

０００２７）下挫３﹒９２％，報５２﹒６５元；金沙中國（０１９２８）下跌２﹒５２％，報

３１元；永利澳門（０１１２８）走低２﹒６６％，報１３﹒９元；美高梅（０２２８２）滑１

﹒９３％，報９﹒６８元；澳博控股（００８８０）跌１﹒７８％，報８﹒８５元。



＊重大工程或納十四五規劃，基建股彈起＊



《新華社》報道，在中共中央常委會上，強調要全面提高災害防禦能力，把重大工程建設、

重要基礎設施補短板、城市內澇治理、加強防災備災體系和能力建設等納入「十四五」規劃中統

籌考慮。建材股造好，中國建材（０３３２３）飆升１３﹒９２％，報９﹒７４元；華潤水泥控

股（０１３１３）上升６﹒７７％，報１０﹒５６元；海螺水泥（００９１４）大漲７﹒８５％

，報５９﹒７５元；西部水泥（０２２３３）攀升１０﹒２６％，報１﹒７２元；金隅集團（０

２００９）走高８﹒７％，報１﹒７５元。

重械股也落鑊，中國重汽（０３８０８）抽升７﹒８５％，報２４﹒０５元；中聯重科（０

１１５７）飆１０﹒０６％，報８﹒７５元；三一國際（００６３１）急漲４﹒２３％，報４﹒

１９元；中國龍工（０３３３９）攀升９﹒０９％，報２﹒８８元。

人民幣中間價反彈逾百點，人民幣兌一美元即期匯率重回「７」下方，內房股回勇。碧桂園

（０２００７）升２﹒５８％，報１０﹒３２元；中海外（００６８８）揚１﹒８５％，報２４

﹒７５元；旭輝控股（００８８４）走高４﹒７６％，報７﹒０４元；融創中國（０１９１８）

攀升５﹒２６％，報３７元；萬科企業（０２２０２）漲３﹒５８％，報２６﹒０５元。（ｆｚ

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