  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/07/2020 16:12

本地地產及濠賭股拖累，港股收２５０５７點跌３１點，險守兩萬五

　　《經濟通通訊社２０日專訊》本港疫情出現反彈，上日新增確診病例突破百宗，港股今早低
開６９點報２５０１９點，盤中早段曾急挫３２３點，報２４７６６點全日低，失守兩萬五關口
。隨後，Ａ股經歷上周回調後本日反彈，帶動港股回升。加上離岸人民幣急彈並重回「７」之下
，內房股跑出，港股一度倒升１３２點，最高見２５２２２點。不過受疫情影響，本地地產股及
濠賭港股領跌藍籌，恆指最終收報２５０５７，跌３１點或跌０﹒１２％，主板成交１３５６﹒
１８億元，較上日多４﹒７％。國企指數報１０２９５，升９１點或升０﹒９０％。
　　Ａ股兩市造好。上證綜合指數報３３１４點，升１００點或升３﹒１１％。深證成份指數報
１３４４８點，升３３３點或升２﹒５５％，兩市合計成交１１９３０﹒４７億元人民幣，較上
日多６﹒９％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒９５％，報３６﹒６元；港交所（００３８８）滑
０﹒２３％，報３４６元；騰訊（００７００）微升０﹒２９％，報５２２﹒５元；中移動（０
０９４１）上月客戶負增長，走低０﹒７４％，報５３﹒７５元；友邦（０１２９９）八連跌，
軟０﹒２８％，報７１﹒９５元。

＊銀保監放寬內險資產比例，中人壽領跑藍籌＊

　　銀保監允險企配置權益類資產的彈性和靈活性不斷增強，最高可佔到上季末總資產的４５％
，內險股跑出。中國人壽（０２６２８）抽升８﹒３２％，報１９﹒５２元，為全日表現最好藍
籌；中國平安（０２３１８）揚１﹒７１％，報８６﹒０５元；新華保險（０１３３６）託管天
安人壽保險，飆１０﹒７８％，報３３﹒９元；中國太保（０２６０１）走高３﹒９％，報２３
﹒９５元；中國人保（０１３３９）漲３﹒５３％，報２﹒６４元。
　　中證監鼓勵有條件的證券公司、基金管理公司實施市場化併購重組，中資券商普漲。中信証
券（０６０３０）漲６﹒８６％，報１８﹒７元；中金公司（０３９０８）抽升７﹒８６％，報
１８﹒６６元；光大證券（０６１７８）走高４﹒６１％，報８﹒６３元；中國銀河（０６８８
１）上揚５﹒５３％，報５﹒３４元；ＨＴＳＣ（０６８８６）升５﹒４７％，報１５﹒０４元

　　澳門統計暨普查局資料顯示，上半年入境澳門旅客按年跌八成四，濠賭股受壓。銀河娛樂（
０００２７）下挫３﹒９２％，報５２﹒６５元；金沙中國（０１９２８）下跌２﹒５２％，報
３１元；永利澳門（０１１２８）走低２﹒６６％，報１３﹒９元；美高梅（０２２８２）滑１
﹒９３％，報９﹒６８元；澳博控股（００８８０）跌１﹒７８％，報８﹒８５元。

＊重大工程或納十四五規劃，基建股彈起＊

　　《新華社》報道，在中共中央常委會上，強調要全面提高災害防禦能力，把重大工程建設、
重要基礎設施補短板、城市內澇治理、加強防災備災體系和能力建設等納入「十四五」規劃中統
籌考慮。建材股造好，中國建材（０３３２３）飆升１３﹒９２％，報９﹒７４元；華潤水泥控
股（０１３１３）上升６﹒７７％，報１０﹒５６元；海螺水泥（００９１４）大漲７﹒８５％
，報５９﹒７５元；西部水泥（０２２３３）攀升１０﹒２６％，報１﹒７２元；金隅集團（０
２００９）走高８﹒７％，報１﹒７５元。
　　重械股也落鑊，中國重汽（０３８０８）抽升７﹒８５％，報２４﹒０５元；中聯重科（０
１１５７）飆１０﹒０６％，報８﹒７５元；三一國際（００６３１）急漲４﹒２３％，報４﹒
１９元；中國龍工（０３３３９）攀升９﹒０９％，報２﹒８８元。
　　人民幣中間價反彈逾百點，人民幣兌一美元即期匯率重回「７」下方，內房股回勇。碧桂園
（０２００７）升２﹒５８％，報１０﹒３２元；中海外（００６８８）揚１﹒８５％，報２４
﹒７５元；旭輝控股（００８８４）走高４﹒７６％，報７﹒０４元；融創中國（０１９１８）
攀升５﹒２６％，報３７元；萬科企業（０２２０２）漲３﹒５８％，報２６﹒０５元。（ｆｚ

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話20/07/2020
【螞蟻上市】螞蟻集團：啟動在香港和科創板A＋H同步上市計劃，傳估值至少二千億美元
財經熱話20/07/2020
【螞蟻上市】黃志陽：螞蟻集團在港上市有助提升阿里巴巴估值
財經熱話20/07/2020
【港版納指】恒指公司推科技指數　ATMX均上榜　阿里騰訊權重最大
中國故事20/07/2020
《神州經脈》LPR連三個月持穩　國策提振A場強升　外資獲利走
香港政情20/07/2020
【新冠肺炎】楊潤雄：國際學校及幼稚園不會早於8月17日開學
財經熱話20/07/2020
【國策撐起】防災等重大工程擬納「十四五」規劃　重機基建股炒高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金