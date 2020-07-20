《每周華語－黃溢華》蝴蝶效應、軍力地緣、航母戰機、和平為本

《每周華語》英國工業革命改變了全球的地緣均勢幾百年之久，英美歐等國主導全球話語權

有賴此也。今天科研╱科技日新月異，各國步入了後「工業革命」的爭奪階段，而均勢於三百╱

四百年之後，歷經幾次全球戰局、政經變革：亞洲亦起了根本的變。



近日又見巨大蝴蝶花叢中飛舞，雲南更出現數量驚人的上億蝴蝶群。靜夜，又多了名為「新

智」彗星在黑夜中閃飛，使全球疫情及政經地緣不之下，多了可平伏心境的自然現象。天災不斷

，不久前澳洲山林大火多月，不少野生動物走避不及，其中樹熊被大火圍困者估計多達四萬隻之

多。專家認為再不保育，２０５０年前樹熊可能要消失了。



天災之多，日見激烈且出現頻率日高。日本的熊本縣見水災，北海道出現暴雨。日本東京疫

情見反彈！美國方面，疫情亦見不妙，上周計，全球疫情仍惡化之中，未見真正控制下來。中國

第二季經濟增長３巴仙多，比預期好；但上半年ＧＤＰ及時回穩，下半年中國經濟考驗十分之大

。其中疫情以外，長江水災發展之中，不斷下暴雨，甚而涉及的範圍╱省市日多。長江「保衛」

戰，仍看「天意」，但至今已有不輕的人命財產損失。看氣候，仍在下暴雨之中，因而長江「保

衛」戰仍在苦戰之中：「人定勝天」，付出再巨大也要守穩長江各省市重要經濟╱人口╱政治地

區。８月╱９月，內地經濟形勢，出入口及消費自必考驗巨大。



其中「蝴蝶效應」（Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ Ｅｆｆｅｃｔ）乃一現象：小小的擾亂事情╱初

始點偏差，都可以使遠方的系統出現意想不到的「混沌」差異事情，系統出現測不到的「波動」

、「混沌」事件。今時今日，全球化及資本市場使全球各地區、大中小國連接起來，因而「小小

」的波動，也可能引致╱衍生巨大波動不斷傳送。國與國之間的多重互動，也可以因為「系統」

內外的「微小」波動而出現變動。事實上，和平為本的世界格局仍主導地緣發展。但軍力與地緣

的「互動」也總是分不開的因素、事情。



正因為「小小」的蝴蝶，飛舞中之波動，可衍生巨大變化，那麼不可輕視發展中的全球疫情

及長江「保衛」戰，自然左右全球大局。歐美英日俄各自有自身的「蝴蝶」效應不斷浮現。例如

英國疫情未完結，美國今年「蝴蝶」事情甚多，黑人事件、疫情不停等等，都使大小系統互動更

為複雜，不易理解。日本又突然面對水災，多了美國的新型戰鬥機，「直升機」航母可能升級為

更為有殺傷力的航母，都使其他國家擔心。而普京在國內公投之後，可參選及有可能更為長期執

政均是測不準的事情。



中印邊境事件靜了下來，但這一存在已久的「蝴蝶」已衍生了更深層面的中印地緣角力。歷

史長波仍為主軸，但不斷浮現的新事情，可以「正」面、也可以「負」面。不幸的是，近年的

「蝴蝶」效應，都以「負」面發展為本，且衍生更多的更大的角力，不利的地緣政局互動。全球

股債市近月見一升再升，不宜一面倒視為「好」事，因為極大量資金流入股債樓市，一旦逆轉，

全球形勢會更不清晰：投資者損失更大，一發不可收拾也不足為奇。



極熱，使西伯利亞「升溫」：永凍土也在融化之中。長江、黃河的源頭冰川也在加快融化為

水！那麼五十年、一百年之後的地球可能有氣候巨變：改變了地緣經濟及人類的命運。科技、科

研也許可及時控制「氣候蝴蝶」，使人類有安全出路。事實上，正因為各國不斷變更，使地緣必

定面對互動改變。１９４５╱１９４６年乃美元世界至今，而１９３９╱１９４０年英倫空戰至

今８０年之久，英國險勝，才有今天的歐洲甚而全球的格局。



１９４６╱１９４９年的「三年」，解放軍苦戰，終見「百萬雄師渡長江」之勝利。新中國

╱蘇聯╱美國三國互動，近４０年努力，今天中國ＧＤＰ全球第二，但合１４億人口之力，有利

也有弊也。元素的發現，有「周期表」，且元素乃最基本科研的「蝴蝶」也。可惜到今天，中國

科研隊伍仍未找到以「中國」命名的元素，乃近年中國崛起的一大瑕疵也。即使波蘭乃「小國」

，人家有居里夫人的元素發現（即「釙」及「鐳」），波蘭音樂家、數學家等等多的是。二戰已

有自己生產的戰機坦克車及大戰艦。因而「大」、「小」之間，不可只看「規模」（例如人口）

，也要細微地看。



今時今日，建立現代軍力必須，以和平為本保衛自身的領土、應有的地緣權益及應對不可預

知的事情。軍力強，支出巨大；軍力強，不代表戰力真的強大。１９４６╱１９４９年苦戰三年

，改變了不只中國大小民族的命運，也改變地區甚而全球的地緣平衡。但戰力╱軍力再強大，也

必須善用、慎用及達至「王」者之用！今天１４億人民，於４０年改革之後，生活水平提升了！

「戰」、「和」之間，不乏溝通，談判的出路。１９５０╱１９７０年，中美看似不可能坐下來

談判，中國不可能開放，但１９７０年代，印證了中美可正常交往，也可互利互惠。因而即使出

現波動，停滯事情：４０年「突破」得來不易，因而「戰」、「和」之間，仍須有「王」者之策

。



「火紅年代」已成為歷史，１９７１年中國共產黨步入５０年建黨，而２０２１年將迎來建

黨一百年。相對「工業革命」又或中華文化五千年的歷史長河，「一百年」不是一個「長」的時

間。但近一百年，中國走出「清國」，新中國成立及爭取了更多的國際話語權等等，從自身經驗

修正到今天仍不停地往前「航行」，「一百年」卻不是「短」的時間。事實上，近一百多年，乃

各大國步入新地緣格局的開始點。《資深市場人士 黃溢華》



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