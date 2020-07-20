  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/07/2020 09:12

《地產人眼－黃漢成》經濟前景未明，市場多短租個案

　　《地產人眼》回顧過去一年，反修例風波引發連串街頭暴力事件，商舖可說是首當其衝的受
害者，去年港九新界多個地區出現大型遊行示威，甚或出現警民暴力衝突，有商舖慘被打砸搶燒
，亦有商舖被逼提早關門，即使繼續營業的商戶，生意亦大受影響，暴力事件除影響本地市民消
費外，亦窒礙旅客來港的意欲，本港零售業總銷貨價值連月下跌，疊加隨後疫情來襲，不少食肆
及零售商店紛紛結業，多個國際知名品牌亦撤出本港核心區，本已低迷的商舖市場猶如雪上加霜
，尤其是倚重遊客的核心區，吉舖更是隨處可見。
　
　　不過在淡市之下，倒出現不少商舖短租個案，事實上，短租並非業主所願，因短租租金一般
只及正租的１╱３至１╱４，有些甚至更低，租戶大多對經濟前景缺乏信心，故不願被長租期束
縛，這些短租商戶，當中不乏無需太多裝潢的散貨場，或是只需簡約布置，用來推廣品牌或測試
市場水溫的快閃店，對承租者而言，低租金與短租期無疑更具靈活彈性，大大減低經營風險。
　
　　於業主而言，當市場上找不到長租租戶時，與其把店舖丟空，倒不如以短租形式幫補一下租
金收入或供款支出，而店舖有商戶承租，終日打開店門做生意，變相亦方便有興趣長租的人隨時
睇舖，不用動輒要業主前來開門；更重要的是，若街上有太多吉舖，人流便會慢慢變得稀疏，形
成惡性循環，長遠而言，更會影響到店舖的價值，而短租正正能帶動人流、保持街上人氣，而且
待經濟好轉後，不少短租租戶都會改為長租，而業主亦可再次收取市場水平的租金，所以在市道
低迷之時，短租可說是權宜之計。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》

【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話17/07/2020
《股市一周》滬深兩市高位回落　港股全周反覆收跌638點
中國故事17/07/2020
《神州經脈》中國三個月來首次增持美債　滬指四周升勢斷纜成交減
財經熱話17/07/2020
《嚟緊炒D乜》石藥冀反覆上試20元　創新藥仿製藥將踏入收成期
財經熱話17/07/2020
【熱潮未退】物管股配股潮調整後再發力　龍頭股受資金青睞
FOCUS17/07/2020
【FOCUS】「鱷王」警告中美熱戰　智囊同預「無極」亂象
開市Good Morning17/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：雅生活短期爆炸力強
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金