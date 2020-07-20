《地產人眼－黃漢成》經濟前景未明，市場多短租個案

《地產人眼》回顧過去一年，反修例風波引發連串街頭暴力事件，商舖可說是首當其衝的受

害者，去年港九新界多個地區出現大型遊行示威，甚或出現警民暴力衝突，有商舖慘被打砸搶燒

，亦有商舖被逼提早關門，即使繼續營業的商戶，生意亦大受影響，暴力事件除影響本地市民消

費外，亦窒礙旅客來港的意欲，本港零售業總銷貨價值連月下跌，疊加隨後疫情來襲，不少食肆

及零售商店紛紛結業，多個國際知名品牌亦撤出本港核心區，本已低迷的商舖市場猶如雪上加霜

，尤其是倚重遊客的核心區，吉舖更是隨處可見。



不過在淡市之下，倒出現不少商舖短租個案，事實上，短租並非業主所願，因短租租金一般

只及正租的１╱３至１╱４，有些甚至更低，租戶大多對經濟前景缺乏信心，故不願被長租期束

縛，這些短租商戶，當中不乏無需太多裝潢的散貨場，或是只需簡約布置，用來推廣品牌或測試

市場水溫的快閃店，對承租者而言，低租金與短租期無疑更具靈活彈性，大大減低經營風險。



於業主而言，當市場上找不到長租租戶時，與其把店舖丟空，倒不如以短租形式幫補一下租

金收入或供款支出，而店舖有商戶承租，終日打開店門做生意，變相亦方便有興趣長租的人隨時

睇舖，不用動輒要業主前來開門；更重要的是，若街上有太多吉舖，人流便會慢慢變得稀疏，形

成惡性循環，長遠而言，更會影響到店舖的價值，而短租正正能帶動人流、保持街上人氣，而且

待經濟好轉後，不少短租租戶都會改為長租，而業主亦可再次收取市場水平的租金，所以在市道

低迷之時，短租可說是權宜之計。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

