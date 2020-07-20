【接管明天】西水股份跌停股東急逃難，旗下天安財險遭銀保監接管

《經濟通通訊社２０日專訊》明天系創辦人肖建華在２０１７年初從香港「返回內地」之後

，這個資產總值達到３萬億人民幣的金融帝國終於被清算。銀保監上周五（１７日）公布，接管

６家明天系的保險、信託機構，其中天安財險、華夏人壽、天安人壽及易安財險被接管，是由於

違反《中國保險法》，而新時代信託及新華信託，則違反了《中國銀行業監管法》及《信託公司

管理辦法》；稍晚時間，中證監再宣布，對明天系３家機構進行接管，包括新時代證券、國盛證

券及國盛期貨。一天之內，９家明天系控股機構金融機構變天，是繼安邦保險、包商銀行之後，

又一家被中國監管部門接管的金融集團。

天安財險母企西水股份（滬：６００２９１）公告，天安財險被銀保監會接管，對公司的最

終影響無法確定，同時透露天安財險認購的合計投資本金６０﹒４０億元人民幣的信托產品逾期

未收回，存在到期不能兌付風險，可能對公司本年度經營業績產生不利影響。西水股份股東踩踏

出逃，現價跌停，暫錄封單共８５萬張。西水股份的實控人為肖建華的胞弟肖衛華。

同屬明天系的華資實業（滬：６００１９１）現價微跌０﹒８％；同系還有兩家被實施其他

風險警示的ＳＴ股，明天科技（滬：６０００９１）跌４﹒９％，游久遊戲

（滬：６００６５２）則跌１％。（ｅｙ）

