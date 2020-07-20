【汛情告急】習近平主持政治局會議：切實做好防汛救災各項工作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中共中央政治局常務委員會召開會議研究

部署防汛救災工作。國家主席習近平在會議上強調，今年是決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻

堅之年，也是「十三五」規劃收官之年，做好防汛救災工作十分重要。各有關地區、部門和單位

要始終把保障人民生命財產安全放在第一位，採取更加有力措施，切實做好防汛救災各項工作。

習近平指出，當前，全國防汛進入「七下八上」階段，長江流域中上游地區降雨仍然偏多，

黃河中上游、海河、松花江、淮河流域可能發生較重汛情，必須統籌抓好南北方江河安全度汛，

加強組織領導和責任落實，堅持預防預備和應急處突相結合，加強統籌協調，強化協同配合，抓

實抓細防汛救災各項措施。各有關地區都要做好預案準備、隊伍準備、物資準備、蓄滯洪區運用

準備，寧可備而不用，不可用時無備。

會議指出，要精心謀劃災後恢復重建，及時下撥救災資金，調運救災物資，盡快恢復災區生

產生活秩序，及時搶修水電、交通、通信等基礎設施，組織帶領受災群眾恢復生產、重建家園。

要支持受災的各類生產企業復工復產，統籌災後恢復重建和脫貧攻堅工作，對貧困地區和受災困

難群眾給予支持，防止因災致貧返貧。

