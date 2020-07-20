【接管明天】明天系九家公司遭內地接管，３萬億帝國走上覆滅之路

《經濟通通訊社２０日專訊》明天系創辦人肖建華在２０１７年初從香港「返回內地」之後

，外界推測，這個資產總值達到３萬億人民幣的金融帝國自此走向崩滅之路，盡管明天系在這３

年來未傳出任何嚴重的管理或負債問題，甚至在一直剝離資產，但始終逃不過被監管清算的命運

。

銀保監上周五（１７日）公布，接管６家明天系的保險、信託機構，其中天安財險、華夏人

壽、天安人壽及易安財險被接管，是由於違反《中國保險法》，而新時代信託及新華信託，則違

反了《中國銀行業監管法》及《信託公司管理辦法》；稍晚時間，中證監再宣布，對明天系３家

機構進行接管，包括新時代證券、國盛證券及國盛期貨。一天之內，９家明天系控股機構金融機

構變天，是繼安邦保險、包商銀行之後，又一家被中國監管部門接管的金融集團。



＊隱瞞實控人或持股比例，公司治理失衡＊



中證監稱，鑒於新時代證券、國盛證券、國盛期貨隱瞞實際控制人或持股比例，公司治理失

衡，為保護投資者合法權益，維護證券市場秩序，中證監決定自２０２０年７月１７日起至

２０２１年７月１６日，對新時代證券、國盛證券、國盛期貨依法實行接管，期限屆滿確需繼續

接管的，可依法決定延長接管期限。

根據法規規定，中證監分別組織成立了相應公司接管組，自接管之日起行使被接管公司的經

營管理權，同時中證監分別委託中信建投證券股份有限公司、中航證券有限公司及招商證券股份

有限公司、國泰君安期貨有限公司成立相應公司托管組，托管組在接管組指導下，按照托管協議

開展工作。



＊各類業務以及國盛期貨期貨經紀等業務照常經營＊



接管後，三家公司正常經營，客戶交易不受影響，資金轉入轉出等均正常進行。接管組及托

管組將採取有效措施，保持公司穩定經營，依法維護證券期貨市場投資者等相關方的合法權益。

中證監表示，自接管之日起，接管組行使被接管公司的經營管理權，接管組組長行使公司法

定代表人職權。新時代證券、國盛證券、國盛期貨的股東大會或股東會、董事會、監事會及經理

層停止履行職責。接管期間，接管組及托管組將採取有效措施維護客戶資金安全，繼續保持公司

經營穩定，規範公司股權和治理結構。新時代證券、國盛證券經紀業務、資產管理業務、投資銀

行業務、融資類業務、債券回購、同業業務等各類業務以及國盛期貨期貨經紀等業務照常經營。

客戶證券交易、期貨交易不受影響，客戶資金轉入轉出正常進行；公司與客戶之間的各類業務合

同繼續履行，資管產品的申贖正常進行。



＊證券期貨行業資本充足，具有較強的抗風險能力＊



就接管對證券市場有何影響？中證監稱，截至２０２０年５月底，證券行業總資產７﹒９１

萬億元（人民幣．下同），淨資產２﹒１０萬億元，淨資本１﹒６８萬億元，風險覆蓋率

２７０﹒４５％，流動性覆蓋率２４６﹒５０％，淨穩定資金率１５０﹒０６％。期貨行業總資

產７８３２億元，淨資產１２２８億元，淨資本６７７億元，淨資本與風險資本準備總額比例

３１２％，流動資產與流動負債比例６４０％。總體來看，證券期貨行業整體運行規範，資本充

足，具有較強的抗風險能力。

中證監表示，新時代證券、國盛證券、國盛期貨被接管屬於因隱瞞實際控制人或持股比例、

公司治理失衡被實施風險處置的個案，對其接管是為了規範相關公司股權和治理結構，防範風險

外溢，更有利於證券期貨行業的健康穩定發展。（ｅｙ，ｅｗ）

