【貿易再戰】抖音回應：ＴｉｋＴｏｋ非中國業務總部目前還未確定

《經濟通通訊社２０日專訊》據英國媒體《星期日郵報》報道，知情人士稱，短視頻應用
ＴｉｋＴｏｋ此前計劃投資３０億英鎊，在英國設立全球總部。鑑於近期美國等國家以信息安全
為由對ＴｉｋＴｏｋ頻頻施壓，ＴｉｋＴｏｋ的計劃可能在付諸實施前就化為泡影。對此，字節
跳動發言人回應稱，字節跳動致力於成為全球化公司，ＴｉｋＴｏｋ非中國業務總部目前還沒有
最後確定。（ｊｔ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話20/07/2020
【國策撐起】防災等重大工程擬納「十四五」規劃 重機基建股炒高
|FOCUS20/07/2020
【FOCUS】百萬億債市互聯互通 吸外資一舉兩得
|開市Good Morning20/07/2020
《開市Good Morning》溫傑：不宜過分憧憬「港版納指」
|興證快訊20/07/2020
港版納指
|財經熱話17/07/2020
《股市一周》滬深兩市高位回落 港股全周反覆收跌638點
|中國故事17/07/2020
《神州經脈》中國三個月來首次增持美債 滬指四周升勢斷纜成交減
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰