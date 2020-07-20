【貿易再戰】抖音回應：ＴｉｋＴｏｋ非中國業務總部目前還未確定

《經濟通通訊社２０日專訊》據英國媒體《星期日郵報》報道，知情人士稱，短視頻應用

ＴｉｋＴｏｋ此前計劃投資３０億英鎊，在英國設立全球總部。鑑於近期美國等國家以信息安全

為由對ＴｉｋＴｏｋ頻頻施壓，ＴｉｋＴｏｋ的計劃可能在付諸實施前就化為泡影。對此，字節

跳動發言人回應稱，字節跳動致力於成為全球化公司，ＴｉｋＴｏｋ非中國業務總部目前還沒有

最後確定。（ｊｔ）

