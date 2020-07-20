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20/07/2020 16:56

【華?動向】南非移動網絡商聯合華為，發布非洲首個５Ｇ商用網絡

　　《經濟通通訊社２０日專訊》南非移動數據網絡運營商ｒａｉｎ宣布，發布非洲首個５Ｇ獨
立組網商用網絡。成功推出５Ｇ網絡建設得益於華為提供的端到端解決方案，ｒａｉｎ的５Ｇ　
ＳＡ網絡目前已迅速覆蓋開普敦Ｓｅａ　Ｐｏｉｎｔ等區域。
　　基於該網絡，ｒａｉｎ向消費者提供的固定無線寬帶接入（ＦＷＡ）服務體驗將有明顯提升
，達到世界領先水平，同時也為南非接下來的一波５Ｇ應用提供堅實的數字化底座。（ｊｔ）

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