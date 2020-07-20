【政策解讀】中信證券：保險公司權益類資產監管新規影響中性

《經濟通通訊社２０日專訊》銀保監上周五（１７日）發布《關於優化保險公司權益類資產

配置監管有關事項的通知》指出，保險公司的自主運作空間將得以加大，配置權益類資產的彈性

和靈活性不斷增強，最高可佔到上季末總資產的４５％，中國人壽、太保壽險、泰康人壽、新華

人壽、人保財險、太平財險等行業大中型公司投資權益類資產的比例上限，由原來的３０％提高

到３５％。

中信證券今日發布研報認為，權益類資產監管新規影響中性。研報分析稱，主要上市公司償

付能力充足率集中在２００％－３００％，新規下對應的權益資產比例上限為３０％－３５％；

截至２０１９年底實際的權益資產比例為１５％－２４％，實際增量有限。監管新規降低了償付

能力充足率低於２００％公司的權益比例上限，部分公司存在降權益資產規模要求。中信證券維

持保險行業「中性」評級，催化劑可能來自健康險和養老險的稅收支持政策出台。

銀保監的《通知》明確規定，償付能力充足率不足１００％的保險公司，不得新增權益類資

產投資，責任準備金覆蓋率不足１００％的人身險公司、資金運用出現重大風險事件、資產負債

管理能力較弱且匹配狀況較差、受到處罰的保險公司，權益類資產監管比例不得超過１５％。（

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