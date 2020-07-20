  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/07/2020 09:32

【政策解讀】中信證券：保險公司權益類資產監管新規影響中性

　　《經濟通通訊社２０日專訊》銀保監上周五（１７日）發布《關於優化保險公司權益類資產
配置監管有關事項的通知》指出，保險公司的自主運作空間將得以加大，配置權益類資產的彈性
和靈活性不斷增強，最高可佔到上季末總資產的４５％，中國人壽、太保壽險、泰康人壽、新華
人壽、人保財險、太平財險等行業大中型公司投資權益類資產的比例上限，由原來的３０％提高
到３５％。
　　中信證券今日發布研報認為，權益類資產監管新規影響中性。研報分析稱，主要上市公司償
付能力充足率集中在２００％－３００％，新規下對應的權益資產比例上限為３０％－３５％；
截至２０１９年底實際的權益資產比例為１５％－２４％，實際增量有限。監管新規降低了償付
能力充足率低於２００％公司的權益比例上限，部分公司存在降權益資產規模要求。中信證券維
持保險行業「中性」評級，催化劑可能來自健康險和養老險的稅收支持政策出台。
　　銀保監的《通知》明確規定，償付能力充足率不足１００％的保險公司，不得新增權益類資
產投資，責任準備金覆蓋率不足１００％的人身險公司、資金運用出現重大風險事件、資產負債
管理能力較弱且匹配狀況較差、受到處罰的保險公司，權益類資產監管比例不得超過１５％。（
ｗｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話17/07/2020
《股市一周》滬深兩市高位回落　港股全周反覆收跌638點
中國故事17/07/2020
《神州經脈》中國三個月來首次增持美債　滬指四周升勢斷纜成交減
財經熱話17/07/2020
《嚟緊炒D乜》石藥冀反覆上試20元　創新藥仿製藥將踏入收成期
財經熱話17/07/2020
【熱潮未退】物管股配股潮調整後再發力　龍頭股受資金青睞
FOCUS17/07/2020
【FOCUS】「鱷王」警告中美熱戰　智囊同預「無極」亂象
開市Good Morning17/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：雅生活短期爆炸力強
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金