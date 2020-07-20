【新冠肺炎】ＷＨＯ將組建國際專家小組赴中國進行病毒溯源

《經濟通通訊社２０日專訊》世界衛生組織（ＷＨＯ）緊急項目負責人萊恩上周五（１７日
）表示，世衛組織正在組建一個國際專家小組，前往中國對新冠病毒展開溯源研究，但要到７月
底才能完成專家組的組建工作。
一個由兩人組成的世衛組織先遣小組已經於一周前抵達中國，為更大規模專家組的訪問做準
備。萊恩表示，世衛組織對中國官員迄今的合作感到「非常滿意」，但組建和部署更大的團隊需
要時間。（ｗｌ）
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