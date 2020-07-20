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即市新聞

20/07/2020 09:49

《股林淘金－林家亨》美券商籲沽售，吉利（００１７５）短期偏淡

　　《股林淘金》美國上周的新冠肺炎確診人數與前一周大致相若，但部分州份再創紀錄新高，
上周五（１７日）美國疫苗研製商Ｍｏｄｅｒｎａ表示曾受疫苗測試的志願人員，身體的免疫反
應達至預期效果，其股價大升１５﹒９％，再創紀錄新高。但美股道指微跌６２點收市，納指上
升２９點。中、長期國債息率回升。
　　預計今日（２０日）早上港股窄幅偏軟，恆指在２５０００點附近拉鋸，有美資大行唱淡吉
利汽車（００１７５）股價前景，未來股價有機會跌穿１５蚊水平，今早應該盡快沽售，在
１４﹒５元之下才再重新吼機會吸納！另外，在上周四（１６日）大力呼籲沽售的中芯國際
（００９８１），不應該倉卒撈低，股價有機再下一城，跌穿２４蚊水平，不適宜過快入市！《
香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並沒有持有上述股份
　
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