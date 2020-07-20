《全球視野－胡一帆》中國第二季經濟持續復甦

《全球視野》中國經濟持續回暖。我們預計下半年將呈現Ｖ型復甦，同比增長５％－６％。

政策料將繼續提供支持，我們預計年內央行還將進一步降準，並繼續為小微企業提供貸款支援。

美國有可能進一步對中國施壓，但我們認為在１１月美國總統大選前不會採取任何嚴厲措施。



＊經濟活動處於Ｖ型復甦的軌道上＊



４至５月的經濟活動印證了我們認為經濟在第一季觸底後將開啟Ｖ型反彈的觀點，下半年預

計同比增長５％－６％，主要是受到政策支持和全球復甦的推動。在房地產和基礎設施的帶動下

，５月固定資產投資（ＦＡＩ）進一步改善，當月同比增速回升至３﹒９％。５月社會消費品零

售同比下降２﹒８％，降幅較４月的７﹒５％和一季度的１５﹒８％顯著收窄，主要是受「居家

避疫」相關消費和汽車銷售的帶動。５月份工業增加值增速進一步回升，已接近疫情前同比增長

４﹒１％的水準，體現出復工率逐漸改善。在政策支持下，５月信貸增長提速至２５個月高點，

同比增長１２﹒５％，我們預計今年料將進一步升至１４％左右。儘管全球經濟衰退，但出口增

長仍連續三個月超出預期，主要是受到抗疫醫療用品和遠端工作設備強勁需求的帶動。



＊政策繼續提供支持＊



中國央行的貸款擔保已接近ＧＤＰ的３％。６月份，中國央行決定於７月１日起將再貸款和

再貼現利率下調２５個基點，並向商業銀行提供了４，４００億元人民幣的貸款支援，包括惠及

小微企業信用貸款的４０００億元再貸款專用額度以及４００億延期還貸補貼。今年以來中國央

行已降準１５０－２００個基點，中期借貸便利已下調３０個基點。我們預計年內有望進一步降

準１００－３００個基點，中期借貸便利利率再下調１０－４０個基點。

已宣布的財政刺激規模約佔ＧＤＰ的７％－８％，１兆人民幣的特別國債以及約１﹒５兆人

民幣的地方政府專項債將分別於７月底和９月底前發行完畢，以進一步支援基礎設施建設。考慮

到市場環境和供給壓力，貨幣寬鬆力度可能進一步加大以提供流動性支持，幫助市場消化即將發

行的政府債券。



＊中美緊張局勢依然是個重大風險＊



儘管中美簽署了第一階段貿易協定，但美國對中國的施壓已擴展到科技和金融領域。中國承

諾將履行第一階段貿易協定，並從５月份起加大對美國農產品的採購。在５月底召開的兩會上，

中國還承諾進一步開放金融市場。不過，５月份美國進一步收緊對華為的出口和投資管制，要求

非美國公司向華為出售或為該公司生產晶片時，必須向美國申請許可證，並為此設置了１２０天

的緩衝期。美國參議院還於５月批準了一項針對中概股的法案，包括禁止養老基金購買中概股並

收緊會計準則。我們預計美國將加大對中國施壓，但在１１月美國總統大選前不會採取嚴厲措施

。從中國的角度來看，我們認為中國願意就貿易╱技術╱金融議題進行談判，但在國家安全問題

上沒有商量餘地。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆》





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