【接管明天】明天系反撲：內地以監管名義限制經營，圖接管資產

《經濟通通訊社２０日專訊》明天系創辦人肖建華在２０１７年初從香港「返回內地」，３

年後，明天系旗下九家公司一夜變天，由中證監及銀保監接管，外界推測，明天系將面臨分崩離

析的局面。

盡管已成甕中之鱉，但明天系仍然選擇反撲。明天控股就事件罕發聲明回應銀保監、中證監

，稱自肖建華返回內地後，集團始終全力配合調查，至今處置數千億元人民幣的資產和海外回款

，沒有發生一宗涉及民眾的違約事件，沒有任何機構出現流動性風險及群體事件。

明天控股質疑，當局強迫集團旗下金融機構「觸發接管條件」，因為近年起監管部門已進駐

各機構「貼身監管」，這些機構早已沒有經營自主權，更不被允許正常開展業務、擴大經營規模

以及員工正常進出。明天控股更指出，監管部門通過設置障礙、誇大風險，推動接管，質疑背後

有權錢交易，集團將行使正當權利向有關部門實名舉報。

「明天控股」是在官方微信發出聲明，但微信及後指出，明天控股的聲明違規，現時已無法

查看。



＊望北終返北，肖建華被「勸返」內地＊



肖建華過去長住被稱為「望北樓」的香港四季酒店，是中國逃難富豪之一，由於香港和中國

內地並無引渡協議，所以肖建華生活一直安然無恙，但直至２０１７年初，內地方面聲稱，肖建

華被內地「強力部門」「勸返」國內配合調查其經濟犯罪案件，消息轟動中港兩地，是繼銅鑼灣

書店事件後，香港第二次引發內地部門來港跨境執法的爭議，其後肖建華在《明報》頭版刊出署

名聲明，稱「不存在被綁架回內地」。（ｅｙ）（ｚｚ）

