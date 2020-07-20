  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/07/2020 09:11

【接管明天】明天系反撲：內地以監管名義限制經營，圖接管資產

　　《經濟通通訊社２０日專訊》明天系創辦人肖建華在２０１７年初從香港「返回內地」，３
年後，明天系旗下九家公司一夜變天，由中證監及銀保監接管，外界推測，明天系將面臨分崩離
析的局面。
　　盡管已成甕中之鱉，但明天系仍然選擇反撲。明天控股就事件罕發聲明回應銀保監、中證監
，稱自肖建華返回內地後，集團始終全力配合調查，至今處置數千億元人民幣的資產和海外回款
，沒有發生一宗涉及民眾的違約事件，沒有任何機構出現流動性風險及群體事件。
　　明天控股質疑，當局強迫集團旗下金融機構「觸發接管條件」，因為近年起監管部門已進駐
各機構「貼身監管」，這些機構早已沒有經營自主權，更不被允許正常開展業務、擴大經營規模
以及員工正常進出。明天控股更指出，監管部門通過設置障礙、誇大風險，推動接管，質疑背後
有權錢交易，集團將行使正當權利向有關部門實名舉報。
　　「明天控股」是在官方微信發出聲明，但微信及後指出，明天控股的聲明違規，現時已無法
查看。

＊望北終返北，肖建華被「勸返」內地＊

　　肖建華過去長住被稱為「望北樓」的香港四季酒店，是中國逃難富豪之一，由於香港和中國
內地並無引渡協議，所以肖建華生活一直安然無恙，但直至２０１７年初，內地方面聲稱，肖建
華被內地「強力部門」「勸返」國內配合調查其經濟犯罪案件，消息轟動中港兩地，是繼銅鑼灣
書店事件後，香港第二次引發內地部門來港跨境執法的爭議，其後肖建華在《明報》頭版刊出署
名聲明，稱「不存在被綁架回內地」。（ｅｙ）（ｚｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話17/07/2020
《股市一周》滬深兩市高位回落　港股全周反覆收跌638點
中國故事17/07/2020
《神州經脈》中國三個月來首次增持美債　滬指四周升勢斷纜成交減
財經熱話17/07/2020
《嚟緊炒D乜》石藥冀反覆上試20元　創新藥仿製藥將踏入收成期
財經熱話17/07/2020
【熱潮未退】物管股配股潮調整後再發力　龍頭股受資金青睞
FOCUS17/07/2020
【FOCUS】「鱷王」警告中美熱戰　智囊同預「無極」亂象
開市Good Morning17/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：雅生活短期爆炸力強
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金