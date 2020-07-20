【貿易再戰】王毅：美國藉疫情抹黑他國卸責，欠大國擔當

《經濟通通訊社２０日專訊》據《新華社》報道，中國外長兼國務委員王毅上周五（１７日

）與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，其間批評美國轉嫁自身責任，藉新型冠狀病毒疫情對他國抹黑

，無所不用其極，甚至在國際關係中製造熱點和對抗，已失去理智、道德和信用。王毅狠斥美國

美方赤裸裸奉行本國優先政策，把利己主義、單邊主義、霸凌主義推行到極致，「哪里還有大國

應有的樣子」。

王毅又指，美方在對華政策上重拾臭名昭著的「麥卡錫主義」和早已過時的冷戰思維，蓄意

挑起意識形態對立，突破國際法和國際關係基本準則的底線，中方不會被美國少數反華勢力帶節

奏，將堅定捍衛自身正當利益與尊嚴。

他並表示，中俄作為負責任大國，不僅要把雙邊關係持續推向更高水準，也要同所有秉持客

觀公正立場的國家一道，反對任何破壞國際秩序和違背歷史潮流的行為，共同維護好世界和平穩

定，維護好國際公平正義，維護好全球進步發展。

俄羅斯外交部方面表示，拉夫羅夫向王毅通報了俄羅斯和美國在維持戰略穩定任務框架下開

展的軍控對話的進程，兩國外長還談到系列雙邊和國際議程中的現實問題，包括聯合國五常峰會

的籌備工作、全球安全局勢、世界區域局勢、歐亞大陸一體化進程，以及上合組織和金磚國家今

年在俄羅斯接任主席國後的活動。

而根據《新華社》通稿，拉夫羅夫在通話中表示，美方一貫信奉「美國例外」、唯我獨尊，

近來更是撕去偽裝，毫不掩飾，動輒威脅或揮舞制裁大棒，俄方反對在國際事務中實行單邊主義

的做法。（ｅｙ）

