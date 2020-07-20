【人行操作】ＬＰＲ連續三個月未降，東方金誠：下半年或加速下行

《經濟通通訊社２０日專訊》人行最新公布的７月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）未作調整，

至此，ＬＰＲ已連續三個月按兵不動。東方金誠首席宏觀分析師王青認為，近一段時期宏觀經濟

修復進程較快，為人行提供了適度調整貨幣政策節奏的契機。為落實金融系統全年１﹒５萬億元

人民幣讓利指標，下半年ＬＰＲ報價下行速度將會加快，這意味著同期一般企業貸款利率將有更

大幅度的下降，政策性降息、降準過程有望持續推進。（ｗｌ）

