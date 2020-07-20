【ＦＯＣＵＳ】百萬億債市互聯互通，吸外資一舉兩得

【ＦＯＣＵＳ】體量逾１０７萬億人幣的中國債市，周末迎來互聯互通關鍵一步－－央媽、

證監聯合公告，支持合格投資者於「銀行間債市」及「交易所債市」實現「一點接入」式交易、

結算。

兩大長期分割的債市交易體系將趨向統一，有助資金更自由流動，優化融資成本，支持實體

經濟。更長遠看，更是面臨經常帳陷入逆差、外貿企業訂單風雨飄搖的中國，降低系統複雜程度

以吸引外國投資者，加固國際收支平衡以捍衛人民幣。



＊合格投資者可達「一點接入」＊



全球第二大巨無霸的中國債市，一直以來都存在兩大平行時空，分別是：受央媽監管的「銀

行間債市」，主要由銀行在中債登、上清所進行詢價交易；受中證監監管的「交易所債市」，主

要由非銀行機構在上交所、深交所、中證登進行競價交易。

以債券存量、交易量計，雙雙約佔八成的銀行間債市可謂債市主力；不過，鑒於交易所債市

更受民企等中低評級發行人青睞，被視作「寬信用」政策傳導的通道，早在去年８月，一行兩會

就開閘銀行參與交易所債市場現券競價交易。

就在周日（１９日），央媽、證監最新聯合公告，在上述兩大市場開展基礎設施機構互聯互

通，令合格投資者可達成「一點接入」交易、結算。具體而言，包括在交易前台，連接外匯交易

中心及滬深交易所；在結算後台，連接中央結算公司、上清所及中國結算。



＊經常帳若持續逆差恐添壓人幣＊



互聯互通一旦實現，勢降低債市投資者開戶、交易、清算、結算等環節的繁瑣度，有助資金

更自由流動，優化票面利率、托管費率、承銷費率等綜合融資成本，最終更好支持實體經濟。

再想深一層，時值中國首季經常帳錄２９７億美元逆差、而商務部上周指外貿企業面臨訂單

不足等困難仍突出，意味貨物貿易順差亦承壓；若經常帳逆差持續，恐添壓人民幣。因此，吸引

外資流入，加固資本和金融帳以維持國際收支平衡，穩定匯率基礎猶顯當務之急。

另一邊廂，花旗國政府財赤６月達８６３０億美元，眼見新一輪救助方案騎虎難下，未來加

快發債勢在必行，孳息率本就跑贏美債的中資債，趁美元光環退色之際，拓寬通道吸引全球資金

特別是固定收益投資者，可謂「放長線，釣大魚」。鑒於國企、內房、新經濟等龍頭公司未來料

持續獲得多元化融資，有望成為寬鬆貨幣環境的最受益者。

