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20/07/2020 11:14

《融天納地－溫天納》內地經濟中的強弱壁壘

　　《融天納地》內地經濟增長速度穩步回升，下半年趨勢將持續改善，全年增長速度有望守住
３％的底線，其後逐步回升至４％。同樣需要留意的是，海外疫情目前出現第二次爆發，外需恢
復和經濟復甦不及預期。雖然內地持續推動網絡零售，不過，社會零售負增長尚未能扭轉，居民
實際收入累計增長速度從負３﹒９％回升負１﹒３％，回升速度顯然低於ＧＤＰ的回升速度。細
看分類，主要非耐用品消費的增長速度好於耐用消費品，顯示收入下滑仍對居民的購買能力帶來
了負面衝擊，而受到疫情影響，教育、文化、娛樂等服務消費增長速度還處在３５％的負增長水
平。因此，未來消費的回升依然面臨著較大的阻力。
　
　　深入分析內地數據，第二季度經濟超預期回升主要原因來自第三產業增長速度的回暖，雖然
第二季度服務業生產指數的均值只有負０﹒４％，但第三產業的增長速度卻達到了１﹒９％。由
於服務業生產指數衡量的是偏市場化的服務行業，若涵蓋行政、教育、醫療等非市場化的其他服
務業，回暖的幅度呈現更大幅度的彈升。此外，貿易順差擴大帶來的淨出口改善，亦為推動內地
經濟增長速度超預期的主要原因。不過，內地出口改善其實已經反映在了內地的工業產出上，而
進口減少相當於更多使用國內產品及服務，強化了國內需求的恢復，在某程度上亦解釋了服務業
超預期的原因。
　
　　從行業分類上看，製造業增長速度反而從上月的５﹒２％下滑至５﹒１％。在不同的行業中
，只有醫藥、汽車、電氣機械以及計算機、通信與電子設備製造業的增長速度較５月提升幅度超
過１％，其他主要行業的增長速度均較５月出現了一定程度上的下滑，這種下滑可能更多仍是源
於終端需求不振帶來的主動去庫存。而後續消費與製造業投資需求偏弱亦將在較長時間內對這些
行業形成制約，從而限制工業增加值的回升幅度。
　
　　數據上顯示，土地購置推動房地產投資增長速度回升，然而水患及天氣因素令到基建投資增
長速度呈現放緩。製造業投資增長速度則呈現負增長，主要行業中只有醫藥與電子行業投資增長
速度繼續回暖，投資者在部署上需要額外警惕，當中有強有弱，必須嚴加篩選。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》
　
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