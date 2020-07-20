《匯市一周－徐惠芳》美元走軟商品價格整固，觀望環球數據指引

《匯市一周》周一，市場重要數據不多，關注歐元區５月經常帳（季調後及未季調），此外

，歐洲央行首席經濟學家連恩參加網上會議小組討論、英國央行首席經濟學家霍爾丹、英國央行

委員滕雷羅就經濟前景答問。



市場預期，美元會大跌，但隨著美國大選到來，市場對疫情、公共衛生事件不樂觀、各國重

新恢復封鎖措施感到擔憂，美元重新受到投資者青睞。若美國長期國債收益率保持低迷，美元長

期以來具備的避風港的地位或受到影響。



上周聯儲局褐皮書顯示，７月美國經濟和就業市場溫和復甦，幾乎所有區的經濟活動都有所

增加。另美國６月製造業產出增長７﹒２％，為１９４７年３月以來的最大增長幅度。６月零售

銷售月率錄得７﹒５％，勝預計的５％，為連續兩個月反彈。



技術上，美匯指數持續收低於１０天和２０天移動平均線以下，若美匯指數守住

９５﹒７０，可上望１０和２０天平均線阻力，分別是９６﹒５０及９６﹒９５。若美匯指數跌

穿９５﹒７０，下望４個月低位９４﹒５５。



＊金價趨勢往上＊



美國上周ＥＩＡ原油庫存減少７４９﹒３萬桶、汽油庫存減少３１４﹒７萬桶、精煉油庫存

減少４５﹒３萬桶。紐約期油在每桶４０﹒３０美元整固，趨勢往上，下方支持３７﹒９５、

３５﹒００美元。



市場預期，今年年底金價將達每盎司１９００美元；２０２１年料將達每盎司２０００美元

。由於瑞士、日本等國家實施負利率；其他國家或跟隨，相信美國不會有負利率或政府債券收益

率，因為經通脹預期調整後的實際利率正處在負值。此外，各國政府大規模的財政刺激以支持經

濟，許多國家財政赤字上升；支持金價造好。



截至７月１５日，全球最大黃金交易所基金（ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ ＥＴＦ）的黃金持倉量

為１２０６﹒８９噸，按日增加２﹒９２噸。金價在每盎司１８００美元以上行走，趨勢往上，

下方支持１７８０、１７６０美元。



＊英或進一步減息＊



英鎊走勢略強於歐元，因英國國內疫情控制傳來利好消息，因疫情嚴重被封鎖的萊斯特市已

經恢復開放，英鎊匯價短線反彈空間仍然有限，上方１﹒２６關口仍有強勁阻力。



市場預期，英國央行將在未來幾個月進一步減息，以重振英國經濟增長，英國央行官員可能

在８月份發出信號，暗示利率可能轉為負值。英國央行行長貝利表示，第二季度英國ＧＤＰ可能

較２０１９年第四季度下跌２５％，雖然房地產業和汽車銷售在改善，酒店業、娛樂業還沒有復

甦。英鎊在１﹒２５５０整固，上方阻力１﹒２６１０、下方支持１﹒２４９０、１﹒２４１０

。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》



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