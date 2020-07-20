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即市新聞

20/07/2020 11:42

《金石為開－黃威》短線多空拉鋸，金價高位震盪

　　《金石為開》上周宏觀數據沒有對市場產生太大影響，中國二季度ＧＤＰ超預期但消費端仍
然低迷；美國６月零售增速下滑，在疫情日益嚴重的情況下，市場憂慮不減。不過美國金融業財
報超預期，對美股形成支撐。美元指數則繼續反覆下行，黃金高位震盪，全周累計微漲
０﹒６５％。
　
　　美國６月零售銷售環比錄得７﹒５％的增長，好於市場預計的５％。隨著３月中旬為減緩新
冠病毒傳播而關閉的企業恢復運營，零售額出現反彈。但新冠肺炎病例再次激增，逼使部分政府
暫停重啟經濟。而且６月零售的環比增速較５月份明顯下滑，也顯示經濟反彈的速度減緩。疫情
引發的不確定性正對７月後的經濟反彈產生威脅，並可能使失業率再度惡化。而上周初請失業金
人數錄得１３０萬，再度超過市場預期的１２５萬，也反映出近期勞動力市場的改善程度有限。
美元指數上周曾略有反彈，但並未擺脫反覆下行的趨勢。
　
　　另一方面，美股企業財報整體表現好於市場預期，尤其是摩根士丹利、高盛及美銀等大投行
二季度營收和淨利潤均超預期。儘管推特盜號事件及Ｎｅｔｆｌｉｘ三季度偏悲觀的指引導致科
技股承壓，但美股大盤仍維持偏好態勢，限制了黃金升幅。
　
　　整體而言，過去一周市場狀況未發生明顯變化。短線有關新冠疫情惡化、疫苗研發進展及企
業財報的消息令多空雙方展開拉鋸，中線方向則尚未明確，黃金和股市都處於高位震盪狀態。技
術面看，短線黃金多頭攻勢收斂，日線ＭＡＣＤ上漲動能接近於零。惟ＭＡＣＤ快慢線交纏，
ＲＳＩ維持在６０上方，反映沽壓不大。保歷加通道開口正在收縮，中軌１７８８美元為最近的
支撐位，下軌也已經上移至１７５４美元，預計回調空間有限。《六福金融分析師　黃威》

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