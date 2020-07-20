《陶冬天下－陶冬》聯儲ＱＥ放緩，Ａ股升勢回撤

《陶冬天下》疫情和救災政策上周主導了風險資產的氣氛。美國疫情進一步惡化，威脅經濟

重啟；歐洲疫情持續改善；亞洲部分國家和地區反覆。美國上一輪救濟計劃即將到期，國會對新

的計劃意見不一；歐盟各國對自己的救災計劃眾說紛紜，財政支持可能縮水。但是總體而言，市

場相信政府不敢在此時不理會經濟，假定新的救災計劃可以順利出台，這體現在全球多數股市連

續三周上揚，體現在債券的集資能力上。美國與其他發達國家疫情康復之間的反差，推動美元匯

率向下，ＤＸＹ退守９６邊緣。ＯＰＥＣ＋會議對未來數月的生產計劃未能激起市場的興趣，油

價平穩中靜待需求改善。黃金價格有波動，但是一周下來只是稍有進賬。中國Ａ股在一輪暴漲之

後，受到政策和官方媒體的打壓而出現大幅調整。英國與歐盟的貿易談判無功而返，英鎊變動不

大。



美國聯儲的資產負債表，在一輪暴漲之後出現了停滯。７月７－１５日那周，資產負債表停

頓在７萬億美元，較之前那周略有上升，但比一個月前的少了約２１００億美元。聯儲資產負債

表停止飆升的最大原因，是３月股災時啟動的緊急流動性救援項目的使用率急劇下降。聯儲當時

設立的１１個緊急流動性窗口，據金融時報統計這段時間只借出１０４０億美元，只相當於聯儲

計劃最低借出２﹒４萬億的極小一部分。極端市場環境消失了，央行間拆借放緩了，債券購買規

模變小了，聯儲的印錢速度也就放慢了。聯儲前主席伯南克和耶倫上周甚至提及將貨幣環境正常

化。筆者相信，在疫情肆虐、全球經濟存在巨大不確定性的時候，聯儲無意叫停ＱＥ計劃，但是

ＱＥ的印錢速度，應該會逐步放緩。一則實體經濟無法吸收暴漲的流動性，二則游資橫行刺激股

市泡沫。ＱＥ速度下降，會影響下半年美元資產的升值速度和空間，衝擊美元匯率。不過聯儲的

央媽本色並未改變，以通過製造巨額流動性來穩定經濟、市場的方針沒有改變，萬一市場有大的

波動，相信聯儲仍然是救火隊長，第一個衝進去救市。



與聯儲同樣產生政策波動的是中國監管部門對Ａ股的態度。儘管這次流動性製造的規模不

如美國同行，中國人民銀行也在努力營造一個流動性充沛、資金成本低廉的市場環境，官方媒體

也不遺餘力地為股市打氣。Ａ股近周終於迎來了久違的牛市，上證指數迅速從２８００點沖向３

４００點。接下來政府和監管的基調突然有變，觸發了Ａ股一場出逃式的調整。筆者認為，與聯

儲的心態一樣，中國管理層擔心的不是牛市的方向，而是牛市的速度。從政府角度上看，資本市

場需要為實體經濟服務，這個功能在銀行脫媒的情況下變得更加重要。快牛也許能為股民製造出

財富，但是對經濟增長、就業機會、科技創新都貢獻不大。唯有能夠為企業提供融資的資本市場

才是好市場，所以慢牛是必須的。將牛市打壓成熊市也不符合政府的本意，實體經濟的確需要在

資本市場集資，資本市場在經濟中的地位被上升到前所未有的高度。北京試圖運用行政手段，控

制資本市場的運行軌跡，成效如何則取決於政府與資金的博弈，經濟與市場的互動。Ａ股已經連

續數年在全球市場中表現殿後，是一塊價值窪地，筆者依然看好Ａ股的前景。



本周市場焦點：１）歐盟的穩定基金；２）美國的疫情發展；３）美國的上市公司業績。

重要數據不多。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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