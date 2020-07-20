《缸邊隨筆－石鏡泉》唞幾耐？

《缸邊隨筆》上周四（１６日）中港股市大跌，上周五（１７日）市雖回穩，但成交不足，

埋下後市仍不穩的伏筆，若是要唞幾耐？



港股近年受Ａ股影響較重，故Ａ股走勢對港股走勢頗為重要。上周四，Ａ股上升的股票僅

２００多隻，逾３６００隻下跌，跌停非ＳＴ股（ＳＴ股是有虧損股）超過２００隻，３８隻科

創股跌幅超１０％，２８個申萬一級行業全線均跌。



值得留意的是，之前被熱捧的半導體概念股重挫，白酒股現跌停潮，貴州茅台

（滬：６００５１９）大跌近８％。



＊資金供應面起了變化＊



一言括之：跌幅全面兼深，這反映應是資金供應面起了變化，即撤資。



為甚麼突然有這個「撤資」？



《大眾證券報》有如下報道：



目前滬指和創業板指均跌破了１０日線的支撐位，對於近兩日股指大幅回調，大同證券策略

分析師張冠在接受大眾證券報記者採訪時表示，１﹒上半年經濟好於市場預期引發政策邊際收緊

的擔憂，２﹒中芯國際ＩＰＯ的抽血效應等因素都是引發市場大跌的原因，３﹒但根本原因還是

前期逼空行情推動估值不斷抬升，４﹒獲利籌碼鬆動，多空分歧加大，５﹒疊加監管層近期持續

給市場降溫，包括嚴查場外配資、國家隊減持等。周三（１５日）盤後，６﹒官媒針對茅台問題

的批評成為壓垮市場信心的最後一根稻草，７﹒周四場內資金奪路而逃形成踩踏式下跌。從盤面

上看，周四調整基本按照茅台－白酒－大消費－高估值板塊－全市場的順序不斷擴散，高估值板

塊整體調整較為充分。



以上報道有很大的資訊量故加上１至７號，以方便討論：



１﹒公布的經濟數據好了，阿爺不用放水救市。這是很諷刺的，不是經濟好，股才好，這亦

反映在日後市，如經濟再好之時，市場可能又會轉過來認同，經濟好，公司業績會好的觀點，基

本上會是：經濟差，阿爺放水，概念股會好，但如經濟好，阿爺不放水，實業股會好。一腳踏兩

船，要執生。



２﹒這點不認同，凍結了資金，不代表抽血，中芯也只集了不足５００億，Ａ股近日平均日

成交額萬五億，應只是抽了一滴血，不是抽到最後一滴血。



３﹒以後要留意了，直升機式上升可能就是逼空，當淡友冚完倉後，就再無上升動力，必然

會跌，Ａ股出現沉重頭，是個要散水的指標，這個沉重頭，筆者在上周三起已日日指出要留意了

（詳見「《缸邊隨筆－石鏡泉》升完？」）。



４﹒沒有日日升的股市，因為賺了錢的人會出貨套利，愈急升，便愈易急跌，凡射水喉式升

市，必不可持久，但何時出貨，要緊貼市道才可。總之凡急升，跳升三數天，人人都易賺錢時，

就愈是風暴來臨時。



５﹒上周，銀保監多次發聲要嚴打違規融資，年資淺的投資者當耳邊風，但也應入廟識菩薩

，管銀保監的是郭樹清，大約１０年前啩，他是建行（００９３９）老總，後被調往主管證監，

他上任後，一日一例去執正證券市場的流弊，但就是由於求改心切，只做了百日，就被既得利益

集團轟下馬，改任山東書記？省長？（記不清了）但中央要整頓證券市場之心是不滅的，近年就

將銀行與保險，兩個都可以提供融資予股市的行業，同放在新成立的銀保監監管之下，明白了吧

，２０１５年的大時代，是在銀監管不了保險資金，保監管不了銀行資金，證監又內有貪腐，結

果就炒出個２０１５年的大時代，中央就不能不在２０１５年狠煞車，讓Ａ股自２０１５年下調

至２０１９年。可見阿爺要壓股市泡沫是歷久不減的堅持，因為一旦炒成泡沫，就算來個半雷曼

式爆破，在今時中國內外受壓力的情況下，是否添大煩亂。所以今時銀保監說不要違規融資，說

的，不光是股市事，而是國家大事。投資者要認識些歷史，將股市當成是國家大事棋盤中的一棋

子，就一定要：聽話，才可走遠。



６﹒為甚麼茅台會被點名了，很簡單，「茅台不是用來腐的」，跟「房不是用來炒的」，是

否同出一轍？打「炒」打到骨節上了，茅台之前飛天，當日就立挫８％，炒家等聽明白了。



７﹒兔死狐悲，所以上周四場內資金要奪路而逃，在這背後，應還有阿爺收遮，才形成踩踏

式大跌。



跌者已跌了，何時可買回？



＊待疫情受控投資信心回復＊



筆者相信只要中國疫情受控，中國的經濟將可有序回升，有利公司盈利回升，還會有利Ａ股

回歸升途。但要升，一定要投資者回復信心，阿爺又對非法融資續嚴控，但對合法融資則予放行

才可。成交及一眾股票的上升軌支持位，雙頂跌破後的量度跌幅，都是可以考慮的買入點。上周

四爆破之後，講古仔，暫未可支持股價上升，要支持股價上升仍是老話一句：盈利。

《資深投資者 石鏡泉》



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

