【紓困措施】環境局「綠色就業計劃」職位招聘已近五成

《經濟通通訊社２０日專訊》環境局發言人今日表示，在「綠色就業計劃」下推出的大專畢

業生資助項目已收到約數十宗申請，共涉及約１２０個職位，佔項目涵蓋的２００多個職位逾五

成。局方呼籲相關業界於８月２８日截止申請前繼續積極支持。

另外，就業計劃下開設的有時限職位預計共約５００個，其中逾２００個職位自５月底已開

始進行招聘，而１００個參與淨灘活動及宣傳工作的環保大使職位招聘，會在下月開始陸續展開

。（ｊｏ）

