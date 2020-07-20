【新冠肺炎】消息：本港新增約１００宗確診或初步確診

《經濟通通訊社２０日專訊》消息透露，本港新增約１００宗確診或初步確診個案。另有傳

東區醫院一名５４歲男人初步確診，他曾住外科病房６天。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容現時疫情險峻，如果每日新個案都達３位數，公立醫院

會在一星期內爆滿。他呼籲市民配合防疫措施，又指如果市民仍經常外出用膳，疫情無好轉，或

要實施「禁足令」。（ｃｌ）

