【新冠肺炎】港鐵九龍灣車廠承辦商員工確診

《經濟通通訊社２０日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，昨日（１９日）下午接獲承辦
通知，一名在九龍灣車廠工場工作的承辦商員工，確診感染新型冠狀病毒，他上周二（１４日）
出現病徵公司後，周三已沒有再上班，有關員工的家人早前確診。
港鐵稱，已即時安排為工場範圍進行徹底清潔和消毒，並聯絡密切接觸員工，安排接受深喉
唾液測試，並留在家中直至測試結果證明健康。（ｃｌ）
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