【企業盈警】利福國際（０１２１２）料中期阱轉虧損２﹒８億元

《經濟通通訊社２０日專訊》利福國際（０１２１２）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損約２﹒８億元，去年同期則錄得溢利１２﹒８６億元。

該集團指，預期虧損主因銷售收入下跌約５０％，受累於１月下旬新型冠狀病毒疫情爆發以

來導致店舖客流量大幅減少，而所持金融投資將錄得按市場公平值計價虧損，而去年同期則錄得

按市場公平值計價收益２﹒７４億元收益，加上投資物業將錄得公平值虧損。

該集團預期於８月４日公布業績。（ｗｈ）

