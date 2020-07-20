【企業盈警】成都高速（０１７８５）料中期純利跌最多７８％

《經濟通通訊社２０日專訊》成都高速公路（０１７８５）公布，預期截至６月３０日止中
期純利介乎５０００萬至７０００萬元人民幣，按年跌６９﹒８３％至７８﹒４５％。
該集團指，純利下跌主因新型冠狀病毒肺炎疫情及內地交通部頒布全國收費公路於２月１７
日至５月６日免收通行費的政策影響，本期通行費收入和利潤均有較大幅度下降。
該集團將於８月底前公布業績。（ｗｈ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話17/07/2020
《股市一周》滬深兩市高位回落 港股全周反覆收跌638點
|中國故事17/07/2020
《神州經脈》中國三個月來首次增持美債 滬指四周升勢斷纜成交減
|財經熱話17/07/2020
《嚟緊炒D乜》石藥冀反覆上試20元 創新藥仿製藥將踏入收成期
|財經熱話17/07/2020
【熱潮未退】物管股配股潮調整後再發力 龍頭股受資金青睞
|FOCUS17/07/2020
【FOCUS】「鱷王」警告中美熱戰 智囊同預「無極」亂象
|開市Good Morning17/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：雅生活短期爆炸力強
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰