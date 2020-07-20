【企業盈警】成都高速（０１７８５）料中期純利跌最多７８％

《經濟通通訊社２０日專訊》成都高速公路（０１７８５）公布，預期截至６月３０日止中

期純利介乎５０００萬至７０００萬元人民幣，按年跌６９﹒８３％至７８﹒４５％。

該集團指，純利下跌主因新型冠狀病毒肺炎疫情及內地交通部頒布全國收費公路於２月１７

日至５月６日免收通行費的政策影響，本期通行費收入和利潤均有較大幅度下降。

該集團將於８月底前公布業績。（ｗｈ）

