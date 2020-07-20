【企業盈警】新豐泰（０１７７１）料中期純利跌不逾４０％

《經濟通通訊社２０日專訊》新豐泰集團（０１７７１）公布，預期截至６月３０日止中期

純利按年跌不超過４０％，即降至約４４８９萬元人民幣。

該集團指，純利下跌主因今年伊始，「新型冠狀病毒肺炎」疫情爆發對內地經濟造成衝擊。

該集團業務營運受到疫情及後續疫情防控措施等影響，以及全球及內地複雜宏觀經濟環境等影響

。該集團預期於８月底公布業績。（ｗｈ）

