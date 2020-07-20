【企業盈警】南華集團（００４１３）料中期轉盈為虧

《經濟通通訊社２０日專訊》南華集團（００４１３）公布，預期截至６月３０日止中期錄

得綜合虧損，而去年同期則為綜合溢利２６８１萬元。

該集團指，轉盈為虧主因全球經濟於上半年受到新型冠狀病毒疾病不利影響，故玩具製造業

務及投資物業公平值亦受到影響。儘管如此，該集團指，整體財務、業務及貿易狀況仍然良好。

該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

