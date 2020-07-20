【企業盈警】友成控股（０００９６）料中期盈利跌９３％

《經濟通通訊社２０日專訊》友成控股（０００９６）公布，預期截至６月３０日止中期純

利按年下跌約９３﹒３３％，至不超過１００萬元人民幣。

該集團指，純利下跌主因自年初以來全球爆發的冠狀病毒疾病不利影響所致。該集團部分客

戶因該疾病造成的不利市場狀況削減產品訂單，導致收入及利潤減少。

該集團預期於８月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）

