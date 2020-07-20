【企業盈喜】中國民生金融（００２４５）料中期虧轉盈或虧損大減

《經濟通通訊社２０日專訊》中國民生金融（００２４５）（改名中薇金融控股）公布，預
期截至６月３０日止中期錄得虧損大幅減少或轉虧為盈，而去年同期虧損約１﹒０４億元。
該集團指，虧損大幅減少或轉虧為盈主因投資控股業務利息收入增加不少於１倍，而同期則
約６６６０萬元，錄得投資收益淨額不少於１０００萬元，同期則錄得虧損淨額約４５００萬元
。此外，該集團指，期內金融資產減值撥備大幅減少，同期則錄得約２６３０萬元。（ｗｈ）
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