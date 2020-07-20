【企業盈警】ＴＯＭＯ（０６９２８）料中期毛利大降近８２％

《經濟通通訊社２０日專訊》ＴＯＭＯ（０６９２８）公布，截至６月３０日止中期收益及
毛利分別按年大幅下降約６７﹒８％及約８１﹒６％。
該集團指，有關下降主因新註冊乘用車總銷量及來自新加坡客戶的產品及服務需求減少，受
累於新加坡衛生部推行安全距離措施以遏制ＣＯＶＩＤ－１９進一步傳播，致令汽車經銷商及分
銷商展廳從４月７日至２０２０年６月１８日臨時關閉所致，而業務營運從４月７日至２０２０
年６月１日臨時終止。
該集團預期於８月初公布業績。（ｗｈ）
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