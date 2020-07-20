【企業盈警】勇利投資（０１１４５）料中期錄虧損

《經濟通通訊社２０日專訊》勇利投資（０１１４５）公布，截至６月３０日中期錄得虧損
，而去年同期盈利約３０萬元（美元．下同）。
該集團指，轉盈為虧主因相對去年同期錄得投資物業公允值增加約６０萬元，截至６月３０
日止中期投資物業公允值減少約１１０萬元，加上相對於去年同期錄得上市股本證券未變現虧損
約４萬元，於期末所持上市股本證券未變現虧損則增加至約７０萬元。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
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