【企業盈警】百宏實業（０２２９９）料中期盈利跌不逾５０％

《經濟通通訊社２０日專訊》百宏實業（０２２９９）公布，預期截至６月３０日止中期純

利按年跌不超過５０％，即降至約２億元人民幣。

該集團指，盈利下跌主因年初起受２０１９新型冠狀病毒影響而減少所致。該集團指，儘管

預期期內溢利下跌，然而狀況仍然穩健，且對長遠前景持樂觀態度。（ｗｈ）

