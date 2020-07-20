【企業盈喜】陽光紙業（０２００２）料中期純利增不少於７０％

《經濟通通訊社２０日專訊》陽光紙業（０２００２）公布，預期截至６月３０日止中期純

利按年增不少於７０％，即升至約２﹒０９億元人民幣。

該集團指，純利上升主因主要源於購買原材料成本減少，從而導致本集團於相關期間的毛利

及毛利率大幅增加。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

