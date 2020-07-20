【企業盈警】旭通控股（０１８２６）料中期虧損９３００萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》旭通控股（０１８２６）公布，繼早前發盈利警告後，預期截

至６月３０日止中期虧損約９３００萬元，去年同期盈利約１﹒８２億元。

該集團指，承包及諮詢服務虧損約３０００萬元及金融相關信息及技術服務虧損約６３００

萬元。此外，根據可得財務資料，預期中期收益約２﹒１９億元，跌約６５﹒８３％。該集團指

，收益下降及出現虧損主因新型冠狀病毒疾病對金融相關信息及技術服務的影響，以及合約資產

、應收帳及承包及諮詢服務保質金的減值虧損。



＊融資銀行收緊信貸＊



另外，該集團指，預期於６月底可用銀行結餘及現金將減至約３７００萬元，已獲融資銀行

告知，由於其金融相關信息及技術服務的高風險狀況以及盈利警告，融資銀行已收緊對其信貸控

制，包括加快償還貸款及降低信貸融資額度。該集團已償還１０００萬元，約２０００萬元將於

本月底前到期償還。因此，預期強化信貸措施將對承包及諮詢服務營運產生重大影響，並可能因

而對若干附屬公司持續經營能力產生疑問。

該集團指，為應對新型冠狀病毒疫情對營運的影響，正考慮重新定位其於金融相關信息及技

術服務的業務模式，並已加強成本控制及資源管理，包括遣散金融相關信息及技術服務若干僱員

，並使若干僱員休假。該集團將遵從其資本要求，並與銀行、主要股東以及中港潛在投資者等持

份者繼續保持對話，確保在未來有需要時能及時獲得資金。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

