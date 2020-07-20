【企業盈警】華顯光電（００３３４）料中期虧損逾１﹒２億人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》華顯光電（００３３４）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損超過１﹒２億元人民幣，而去年同期盈利約１０６０萬元人民幣。

該集團指，轉盈為虧主因受新型冠狀病毒疫情影響，位於武漢之生產基地正常業務營運受負

面影響，包括部分員工到崗困難影響生產及供應鏈及其他商務活動受嚴重影響，而消費者消費意

欲下降，手機及相關模組需求大減，導致銷量同比下降介乎約１０％至２０％。同時，武漢生產

基地於去年今年期間新增生產線及租賃額外生產設備使經營率低。



＊６月盈利，今年月度首次＊



不過，該集團指，第二季度銷量及銷售收入較第一季度分別升約８﹒４％及１１﹒５％；第

二季度淨虧損較第一季度大減，而且於６月錄綜合淨溢利，乃今年首次錄得月度淨溢利。該集團

亦預期業績於下半年將進一步改善，因截至６月，武漢生產基地產能已基本恢復到去年同期水平

，並預期現時生產情況將於下半年持續改善，而下半年一般為手機市場旺季，預期疫情對手機市

場影響逐步減少，訂單數量及穩定性將較中期有所增加，加上採取措施降低成本及提升效率，包

括在下半年逐步降低人力資源成本以提升個人效率，以及武漢生產基地產能自５月起逐漸提高而

終止租賃若干設備，降低租賃開支。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

