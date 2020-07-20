【企業盈喜】新城悅服務（０１７５５）料中期純利增至少５０％

《經濟通通訊社２０日專訊》新城悅服務（０１７５５）公布，預期截至６月３０日止中期

純利按年增長至少５０％，即增至約１﹒７６億元人民幣。

該集團指，純利增長主因在管面積增加、完成收購成都誠悅時代物業服務６１﹒５％股權，

以及增值服務收入上升，尤其是社區增值服務及智慧園區服務。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

