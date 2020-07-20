《日入而息》螞蟻集團啟動在港Ａ＋Ｈ上市；恒指公司推科技指數

《今天重點》﹡螞蟻集團表示啟動在香港和科創板Ａ＋Ｈ同步上市計劃；黃志陽稱螞蟻集團

在港上市有助提升阿里巴巴估值

恆指公司推恆生科技指數，阿里騰訊比重各逾８﹒５％；恆指公司指推科技

指數時機合適，設快速納入機制吸引中概股回流；ＡＴＭＸ佔指數權重過

多？恆指公司：需考慮可投資性

﹡外電表示多家跨國銀行正檢視香港客戶之政治聯繫

﹡本港新增７３宗確診個案，６６宗本地感染



《即日市況》﹡本地地產及濠賭股拖累，港股收２５０５７點跌３１點，險守兩萬五



《深滬股市》﹡保險領軍滬指收漲３％最高位收市，惟５９億外資流出



《美元匯價》﹡歐元兌美元有機會考驗１﹒１５關口



《公司業績》﹡藥明康德（０２３５９）中期純利按年增長６２﹒４９％





《公司資訊》﹡螞蟻集團表示啟動在香港和科創板Ａ＋Ｈ同步上市計劃；黃志陽稱螞蟻集團

在港上市有助提升阿里巴巴估值

﹡ＴＯＰ ＳＴＡＮＤＡＲＤ（０８５１０）配售最多１﹒６億股新股份失效

﹡方達（０１５２１）控股股東杭州泰格醫藥擬在港上市

﹡大新銀行（０２３５６）料今年私貸市場萎縮，本季最嚴峻

﹡中國信達（０１３５９）已轉讓幸福人壽逾五成股權，作價７５億元人民幣

﹡中銀香港（０２３８８）推出全新企業移動銀行

﹡永泰（００３６９）九龍灣瑞興中心再闖關，申重建商廈

﹡百富環球（００３２７）推出Ｒｅｇｉｓｔｅｒ Ｐｌｕｓ ＥＰＯＳ應用

程式

﹡百應租賃（０８５２５）斥資１０７０萬元人民幣購食醋生產線

﹡神州租車（００６９９）母企神州優車擬全售持股予北汽系；神州租車跌近

５％後下午起停牌，上汽集團終止入股

﹡基石藥業（０２６１６）合作夥伴向ＦＤＡ提交治甲狀腺癌新藥上市申請

﹡興勝創建（００８９６）執董兼財務總監老啟昌離世

﹡匯豐保險表示線上銷售保險產品上半年增長可觀，料將持續增長

﹡中聯通（００７６２）６月４Ｇ用戶淨增２５０﹒３萬戶

﹡東陽光藥（０１５５８）治療糖尿病產品已獲審批並獲准上市

﹡思摩爾國際（０６９６９）料上半年溢利及總收入將按年跌８９﹒１％至

９４％



《神州民企》﹡特斯拉與騰訊（００７００）手遊《和平精英》進行聯動

﹡３６１度（０１３６１）第二季主品牌產品零售額錄低雙位數跌幅



《中國要聞》﹡神州數碼、浪潮信息等成中國聯通邊緣雲服務器供應商

﹡內媒表示中介料深圳成交量最多減半，熱炒區樓價顯跌

﹡內地全面推進城鎮老舊小區改造，籲地方政府發債籌資

﹡中證協點名多家龍頭券商，涉債券承銷費報價過低

﹡農村部表示全面開展海參養殖違法違規用藥專項整治

﹡吉林省能源局原局長羅亦非接受調查，已退休三年

﹡深交所下周一啟動創業板註冊制股票網上發行業務

﹡華為表示意大利電信決定放棄購買設備並非出於政治原因

﹡王毅稱美國藉疫情抹黑他國卸責，欠大國擔當

﹡外媒表示英禁華為後，ＴｉｋＴｏｋ擬放棄設總部在英國

﹡抖音回應：ＴｉｋＴｏｋ非中國業務總部目前還未確定

﹡美國以走私芬太尼，制裁四名中國人及一家中資企業

﹡ＬＰＲ連續三個月未降，東方金誠表示下半年或加速下行

﹡中汽協表示預判全年車市降幅或恢復在１０％以內

﹡券商短融券融資周度規模創新高，後續或繼續放量

﹡支付寶保險推出「寵物險」，開放寵物鼻紋識別技術

﹡外匯交易中心表示對政策性金融債收益率曲線進行調整

﹡樂視網最後交易日平收，退市整理期市值再蒸發九成

﹡工信部就公共領域車輛電動化行動計劃進一步聽取意見

﹡北京上半年ＧＤＰ同比降３﹒２％，降幅較首季收窄

﹡滴滴拼車宣布更名為「青菜拼車」

﹡國家郵政局攜手上海共建上海郵政快遞國際樞紐中心

﹡人行１０００億逆回購利率持平，淨投放５００億元

﹡內地７月一年期及五年期以上ＬＰＲ利率不變，符預期

﹡分析指幣策偏中性方向確立，三季度ＭＬＦ降息仍可期

﹡渣打於廣州設大灣區中心，投資總額約３﹒１億元

﹡監管鼓勵券商基金合併，中金料優化行業提升競爭力

﹡太保表示接管天安財險不影響太保產險的日常經營

﹡明天系九家公司遭內地接管，３萬億帝國走上覆滅之路

﹡明天系反撲：內地以監管名義限制經營，圖接管資產

﹡上交所闕波稱上交所將當好企業上市發展的「店小二」

﹡上海國資委副主任表示國資創投要重點處理好三對關係

﹡外交部再評英方禁止華為５Ｇ：阻礙全人類發展和進步

﹡上海經信委期待與上交所深入合作構築更好的金融平台

﹡南非移動網絡商聯合華為，發布非洲首個５Ｇ商用網絡

﹡上海發改委表示加快政府引導基金市場化、專業化發展

﹡原中銀監山西監管局局長張安順接受調查



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒０６％，報１２１７４﹒５４點



《其他消息》﹡有立法會參選人指不會簽確認書，建制派促延後選舉

﹡徐聯安宣布參選金融服務界，倡設證券業發展基金

﹡提名期首日接１８份提名表格，港島新界東各３人報名

﹡黃之鋒鄧家彪及黎榮浩報名角逐九龍東選區

﹡譚耀宗稱政府不應排除押後立法會選舉

﹡新華社表示本港再爆疫與反對派政治活動時間吻合

﹡金管局據報計劃與部分銀行開會，研優化還息不還本

﹡環境局「綠色就業計劃」職位招聘已近五成

﹡本港最新失業率升至６﹒２％逾１５年新高

﹡羅致光稱第二季末失業率有回穩跡象

﹡６月領取綜援個案按月減０﹒２％，失業新申請連跌兩個月

﹡調查指近四成受訪者料未來半年樓價上升

﹡仲量聯行表示上半年亞太區地產投資額按年跌３２％

﹡屋宇署５月批出１９份建築圖則及１８份入伙紙

﹡疫情惡化阻二手睇樓量，十大屋苑周末成交按周跌三成

﹡深股通額度全日流走６９﹒６億元；滬股通額度全日用３５﹒４億元，陸股

通淨流出５９億元

﹡天俊表示大埔住宅地本周五截標，估值為３８﹒８億元

﹡萬事達卡與ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ合作推出無卡號扣帳卡

﹡恆指公司推恆生科技指數，阿里騰訊比重各逾８﹒５％



《國安立法》﹡外電表示多家跨國銀行正檢視香港客戶之政治聯繫

﹡前匯豐經濟師林浩波稱國安法令香港信息流面臨風險

﹡陳茂波稱美制裁行為違反國際法，雙重標準及霸權行徑

﹡傳台灣停為港府駐台人員續簽，陸委會稱須有所作為

﹡銀行界關注美制裁名單，金管局擬適時發指引應變

﹡證監會表示未察覺港區國安法會影響或改變市場方式



《新冠肺炎》﹡本港新增７３宗確診個案，６６宗本地感染

﹡ＷＨＯ將組建國際專家小組赴中國進行病毒溯源

﹡網傳新疆疫情由哈薩克斯坦輸入，官方稱屬謠言

﹡中電因應疫情減少例行抄錶

﹡今年香港旅展ＩＴＥ取消，下屆明年６月舉行

﹡水務署再有一名外判工人初步確診，食水安全無受影響

﹡林鄭月娥稱公眾場所強制戴罩，倘惡化不排除出「禁足令

﹡專家表示若疫情持續惡化，須考慮「禁足令」

﹡楊潤雄稱國際學校及幼稚園不會早於８月１７日開學

﹡招商永隆銀行暫停８間分行營業，更改營業時間

﹡恆生（０００１１）屯門鄉事會路分行有員工確診，暫停營業１４天；恆生

調整分行營業安排，全線分行提供櫃位手機取票

﹡匯豐調整分行營業時間，周一至五提早至下午４時關門；匯豐總行一名員工

從海外返港後確診

﹡渣打（０２８８８）明日起分行營業時間提早至下午４時３０分關門

﹡港鐵九龍灣車廠承辦商員工確診

﹡新加坡銀行表示家族辦公室資產首季升兩成

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