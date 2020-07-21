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21/07/2020 11:21

【螞蟻上市】富瑞：螞蟻集團上市推動阿里估值上漲，目標３０７元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》富瑞發表研究報告認為，螞蟻集團宣布以「Ａ＋Ｈ」形式在上
海科創板及港交所（００３８８）同步上市的消息對市場有利，基於螞蟻集團擁有１３億的年度
活躍用戶，並在阿里巴巴（０９９８８）的生態系統中產生協同效應，料可憑藉其強大的技術實
力重塑金融服務業，重申阿里巴巴為該行業的首選，維持「買入」評級，目標價為３０７元。
　　富瑞指，螞蟻集團的潛在上市將可進一步釋放價值。該行根據媒體於２０１８年報道螞蟻金
服市值１５００億美元作預測，相當於阿里巴巴每股ＡＤＳ為１９美元。由於阿里巴巴擁有螞蟻
集團３３％股權，故螞蟻集團估值的潛在上漲空間將進一步推動阿里巴巴的估值。
　　富瑞又指，據阿里巴巴數據，截至今年３月底止全年，螞蟻集團及旗下９個本地電子錢包合
作夥伴的年度活躍用戶達到約１３億人。該行認為，螞蟻集團與阿里巴巴作為全球數字金融服務
提供商的生態系統產生協同作用，重塑了金融服務業，並為小型企業提供數據支持的解決方案，
並預期螞蟻集團可以在許多領域與阿里巴巴結合，以滿足整個消費者生命周期的需求。（ｙｗ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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