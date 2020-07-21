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即市新聞

21/07/2020 07:50

《油金掠影》疫苗積極消息抵銷憂慮油價持穩，金價創近九年高

　　《經濟通通訊社２１日專訊》儘管新增病例仍在不斷攀升，但有關新冠疫苗研發傳來積極消
息，加上市場憧憬歐盟達成經濟復甦基金的協議，油價周一（２０日）持穩。
　　布蘭特原油期貨上漲０﹒１４美元或０﹒３％，收報每桶４３﹒２８美元。美國原油期貨上
升０﹒２２美元或０﹒５％，報每桶４０﹒８１美元。
　　分析師認為，除非新冠疫情出現放緩的信號，否則油價難以大幅上漲。
　　數據顯示，阿斯利康和牛津大學正在開發的一種實驗性疫苗在早期臨床試驗中是安全的，並
產生免疫反應，該疫苗有望在年底前投入使用。
　　此外，市場仍在關注歐盟峰會的結果。　
　
＊銀價觸及近四年高＊

　　市場預計歐盟將在峰會期間就復甦基金和預算達成協議，金價周一攀升至近九年高位，銀價
亦觸及近四年高。
　　現貨金升０﹒４％，至每盎司１８１５﹒３４美元，盤中曾觸及１８２０﹒０６美元的高位
。美國黃金期貨上漲０﹒４％，報每盎司１８１７﹒４０美元。
　　有跡象顯示，歐盟成員國願意在１﹒８萬億歐元（２萬億美元）新冠疫情刺激計劃上做出妥
協。
　　另外，法興銀行在報告中表示，銀價受到工業需求復甦，拉丁美洲的供應擔憂，以及疫情威
脅其供應鏈等影響而攀升。
　　銀價漲２﹒３％，至每盎司１９﹒７６美元，盤中觸及２０１６年９月以來最高１９﹒８１
美元。
　　其他貴金屬，鈀金揚２﹒１％，報每盎司２０６３﹒５１美元。鉑金升０﹒６％，至每盎司
８４２﹒６０美元。（ｆｚ）

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