《華爾街內望》受疫苗研發進展消息帶動，美股走高，納指破頂

《經濟通通訊社２１日專訊》新冠肺炎疫苗試驗結果令市場鼓舞，美股周一（２０日）上漲

，而在科技股飆升推動下，納指破頂收市。

道指漲８點或０﹒０３％，報２６６８０點。標指漲２７點或０﹒８４％，報３２５１點。

納指漲２６３點或２﹒５１％，報１０７６７點。

英國牛津大學與阿斯利康聯合研發的新冠疫苗在早期人體試驗中，顯示令人鼓舞的結果，並

能夠使患者產生免疫反應。不過上周末僅美國新冠肺炎死亡人數已超過１４萬，大多數州份的病

例仍在增加。

美國國會仍在尋求減輕疫情對經濟的影響，預計兩黨將在新一輪救助方案上展開為期一周的

討論，而數千萬美國人的失業救濟將在兩周後到期。

個股方面，同樣正在研發新冠肺炎疫苗的Ｍｏｄｅｒｎａ暴跌１２﹒８％，因為阿斯利康的

疫苗試驗結果良好。

電動車製造商特斯拉跳漲９﹒５％至１６４３美元，再創歷史新高。國際商業機器

（ＩＢＭ）盤後漲逾５％，其季度經調整獲利勝預期。

美國油服公司漲２﹒５％，其季度經調整後獲利、現金流意外勝預期。美國諾貝爾能源漲５

﹒４％，消息指雪佛龍以５０億美元提出收購，雪佛龍則低２﹒２％。

指標十年期國債收益率跌１個基點，報０﹒６１８４％。（ａｌ）

