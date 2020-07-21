《出旗制勝－麥穎儀》螞蟻集團推Ａ＋Ｈ上市，吼阿里購１７０２９

《出旗制勝》外圍股市升跌不一，滬深兩市周一（２０日）則可以強勢反彈近３％，帶動恆

指從低位回升至２５０００點關口位置窄幅整固，全日最多升過１３３點，最多亦跌過３２３點

，日線波幅超過４００點，收市前重返２５０００點關口之上，收市報２５０５８點，大市成交

金額報１３５６億，較上周有所回落，整體呈現縮量整固的格局。

儘管市場表現平平，市場憧憬已久的消息卻能如期而至－－支付寶母公司螞蟻集團宣布啟動

在港交所（００３８８）主板及上海證券交易所科創版尋求同步上市的計劃，以進一步支持服務

業數碼化升級做大內需。消息在市場上醞釀已久，雖暫時未提供ＩＰＯ時間表，但其３３％股權

為阿里巴巴（０９９８８）所持有，消息或料刺激阿里巴巴股價回升。加上從技術形態看，阿里

巴巴已回補日前上升大裂口（約２３９元）後暫時於該位置喘定，連續２個交易日收陽燭。投資

者如對阿里巴巴後市看好，或可留意阿里購１７０２９，行使價２８８﹒８８元，實際槓桿

８﹒１倍，引伸波幅３５﹒９％，換股比率５０兌１，２０２０年１２月２１日到期。相反，若

認？消息落定或令市場獲利出貨，進而有機會令阿里巴巴股價高位承壓，又或想以認沽證對？手

上持有的正股下行風險的投資者，亦可趁此機會，候高留意阿里沽１５６３９，行使價

２１１﹒０８元，實際槓桿５﹒８倍，引伸波幅３８﹒５％，換股比率１００兌１，２０２０年

１２月２３日到期。

螞蟻集團在港上市的消息，除了有望刺激阿里巴巴股價之外，另一隻有望受惠的股份當然還

有港交所。市場持續憧憬有更多中概股回港上市，刺激港股大市交投，進而有望利好港交所業績

及其股價，對港交所後市看法自然是看高一線。港交所行政總裁李小加亦表示螞蟻集團選擇在港

上市在肯定了相關作為全球領先新股集資市場的地位。投資者如看好，或可留意港交所購

１５８５３，行使價３８８元，實際槓桿７﹒５倍，引伸波幅３７﹒９％，換股比率１００兌１

，２０２０年１１月２３日到期。相反，投資者如看淡，或可留意港交所沽１５３６４，行使價

３００元，實際槓桿５﹒５倍，引伸波幅４０％，換股比率１００兌１，２０２０年１２月３０

日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

