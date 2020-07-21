《運籌帷幄－梁業豪》國企股低位強力反彈，其實早有啟示

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。看過近日內地股市的表現後，大家應會感覺得到，短期調整運

行了一段時間後，市場內的下跌動力減弱了。筆者早前曾經提醒大家，內地股市升抵嚴重超買的

水平後，顯著掉頭回挫乃份屬正常；然而，中長期向好的局勢未變。究竟短期調整是否已經完結

，筆者認為須多觀察兩、三個交易日市的變化。無論如何，昨天（２０日）國企股已經率先作出

反應。

中資大戶買家於低位爭相入市，其實上周五（１７日）國指期貨未平倉合約淨數於反覆偏淡

的市況中減少，屬於昨天國企股可見底回升的啟示。這個準繩度高達八成的期貨分析法結果，筆

者早已於昨天開市前「梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」內告知大家；結果，昨天市場內藍籌股仍有

不輕的沽壓，國企股卻有力帶動大市迅速反彈。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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