《缸邊隨筆－石鏡泉》最佳投資

《缸邊隨筆》未來兩周大市仍應拉鋸，無甚好投資，故最好的投資是：



（１）一天兩個雞蛋、一杯牛奶、充足睡眠；



（２）銀翹解毒片、藿香正氣水；



（３）達原飲。



上述的（１）、（２）、（３），不可以在港交所（００３８８）買到，要到藥店和超市買

。這個投資的回報一定好到痺，因為就算你昨天（２０日）買中陽光紙業（０２００２）一天賺

逾３０％，但如染上新冠肺疫，就有一世的後遺症。



這絕不嚇你，美國ＣＮＮ主播中招，痊癒後，兩個月後身體仍不妥當。筆者在「健康快車」

欄報道了。



＊宅家防疫＊



新冠肺疫又在港肆虐，大家能做的，是自我約束，少出街，宅家防疫，因為今時有逾７０家

食肆，近百家大廈有過疫史，其所可以帶來的感染人數，定然不少。



按７日潛伏，１４日內發病，經兩輪爆發，再要２８日無新病例，才可叫「免」疫計，要香

港再安全，是要在７月７日後加上１４日再１４日再２８日，即要到９月中，才可知香港會否又

再「免」疫。在這未來的個多月中，疫苗是出不來的，要防疫還是自求多福。



新冠肺疫的死亡率未有如早前預期的高，但也有近２％，但最要命的是，此疫患者的後遺症

可多。美國ＣＮＮ主播Ｒｉｃｈａｒｄ Ｑｕｅｓｔ中了招，所謂「痊癒」後兩個月，仍不斷有

咳、身體虛弱，行動也不靈，經常絆倒身邊物件。



（資料來源：ＣＮＮ ｈｅａｌｔｈ：Ｉ ｇｏｔ Ｃｏｖｉｄ－１９ ｔｗｏ

ｍｏｎｔｈｓ ａｇｏ﹒Ｉ’ｍ ｓｔｉｌｌ ｄｉｓｃｏｖｅｒｉｎｇ ｎｅｗ ａｒｅａｓ

ｏｆ ｄａｍａｇｅ－Ｒｉｃｈａｒｄ Ｑｕｅｓｔ）



亦有報告，新冠肺疫會破壞患者的腦組織，以及可攻擊人體多個部分和器官；早前曾收看一

個電視新聞片段，就頗嚇人，心、肝、脾、肺、腎、血管，都可以受感染，不可輕視，要努力千

萬別染上病。



一個很不好的消息是這個病疫的變種很快－－－速，傳染性也增強了不少。



（資料來源：ＣＮＮ ｈｅａｌｔｈ： Ｍｕｔａｔｉｏｎ ｃｏｕｌｄ ｍａｋｅ

ｃｏｒｏｎａｖｉｒｕｓ ｍｏｒｅ ｉｎｆｅｃｔｉｏｕｓ， ｓｔｕｄｙ

ｓｕｇｇｅｓｔｓ）



中了招，自然要吃藥，今時說的靈丹妙藥可真多，有講北京有人用安宮牛黃丸治好，美國有

研究用胃藥「法莫替丁」可使患者死亡率低２倍。



這些傳聞的靈丹如未經醫學證明，都不要相信，還是找醫生吃好藥才是。



現在要防疫還是要靠宅在家、少出街、不聚餐、不串門、吃清淡、多運動，足睡眠才好，這

是老生常談，但不能不談。



上期曾報道過網上一則消息，謂以色列人飲綠茶＋檸檬，可免新冠肺疫患者死亡，但這原來

不確，以色列一樣有死於新冠肺疫者。消息未查證，謹對讀者致歉。今後飲綠茶＋檸檬，就當飲

檸檬茶一樣好了，只要不加糖，對腸胃仍是有益的。



真正的預防湯藥，還是跟廣州中醫學院的好，或《瘟疫病二卷》內的達原飲方劑：



製法用量：檳榔１２克、厚朴６克、草果仁３克、知母６克、白芍６克、黃芩６克、甘草３

克



水煎２次作２次服，１日服２劑。



功效：宣濕化痰，透達膜原。



（資料來源：醫砭．沈藥子：常用方劑（８６９方）達原飲）



疫情再厲，也不用再多說，如何防疫，大家都知的，要嚴格執行便是。祝大家安好。



如不幸染上，當然要看醫生，但一個很重要的是要先盡早在未看醫生前，先察覺已中招，因

為由中招至發病，可能要７日，但在這７日內，已可以有不少病徵可以給出啟示，但就算要看了

醫生，服藥中，也要急急提升自身免疫力，勿使由輕症轉為重症。



＊新冠肺炎停不了＊



當環球新冠肺炎發病率在下降時，為何仍謂新冠肺炎停不了？因為新冠肺炎已被政治化了。

一涉政治，看新冠肺炎的防治，就不會客觀了。



歐美一些反華人物，不停地將中國污名化，原因是，他們怕中國竟在這疫情中，超越了歐美

大國。一個明顯的反映是４月１８日一期的《經濟學人》，封面是：Ｉｓ Ｃｈｉｎａ

ｗｉｎｎｉｎｇ？



《經濟學人》是歐美國家旳經濟喉舌，疫情當前，不問是否戰勝疫情，而問中國是否贏過歐

美諸國，將心放在比國力，而不是比醫療手段，如此下來，想疫情停下來也不易。



官不更事，民又如何？也是有大漏洞，不少人是覺得無自由，毋寧死。



有些是，無得玩，不如死。



結合出來，是巴黎的護士依據聖經的Ｐｏｓｅ影了張２０２０年「最後晚餐」的相，不過這

是不足以使歐美人士宅在家的，到死了之時，也不知何故。



上述跟大家有何關係？



帶毒者禁不絕，到真開城日，國際交通復工後，相信新冠肺炎是會停不下來，會有零星爆發

，問題只在你自己會否中招。要免中招，要參考為何美國又一艘驅逐艦ＵＳＳ Ｋｉｄｄ官兵又

中招。



軍艦是個較封閉與人密集地方，一發病，不得了；因此，當帶病毒者通街跑時，你自己除了

要戴口罩外（ＵＳＳ Ｋｉｄｄ艦上官兵都戴了Ｎ９５），就是要不要去人多地方，免受感染。



但如不幸受到感染了，又該怎辦？不要太擔心，要樂觀些，心情好，人的免疫力才更好。



另外，請以下視頻，十分鐘，可保你在疫情中平安。



ｈｔｔｐ：╱╱ｗｅｂｈｏｓｔ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｖｉｄｅｏｓ╱ｌｉｆｅｓｔｙ

ｌｅ－ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ╱２０２０╱０４╱２０２００４２８ｓｉｋｈｅａｌｔｈ０ｖｉ

ｄｅｏ﹒ｍｐ４



有發燒，有肚屙，不一定是中招，又或中招了，但是輕症，病向淺中醫，一定要不讓之發展

成重症。



不少中招者，是可以不藥而癒，只要你能及時調動起你的免疫力，視頻中的醫生教你一天要

兩個雞蛋，一杯牛奶，增加自身免疫力。多休息。



如你對中藥有認識，發燒便食銀翹，肚屙便服用藿香正氣片╱水，這都是中國的中醫藥局曾

介紹過的，但無論如何，病了，還是要先看醫生。



跟著來了個最重要部分，你怎知你一定要入醫院去用呼吸機？



兩手挽起重物（如各１ｋｇ），行兩百米，如無喘氣，ＯＫ。又或行一層樓的樓梯，亦是雙

手各挽重物，如果又無喘氣，亦ＯＫ。



如有喘氣，要立刻入院報上情況，急用呼吸機，不少病人證明，吸了幾天呼吸機，病情有好

轉，可以出院。



有經驗的醫者告訴你這個判症方法，都是要看完這個十分鐘視頻好，祝你健康。



為甚麼以下是兩至四周內的最好投資？



（１）一天兩個雞蛋、一杯牛奶、充足睡眠；



（２）銀翹解毒片、藿香正氣水；



（３）達原飲。



上兩文有交代了，但又要指出，筆者不是有牌中醫，只提供上述投資供大家參考。有了健康

，炒股才有意思。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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