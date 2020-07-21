【新冠肺炎】英國藥廠阿斯利康研發疫苗或今年上市

《經濟通通訊社２１日專訊》由英國牛津大學、英國藥廠阿斯利康聯合研發的新冠肺炎疫苗
有可能在今年年底前推出。
今次研發的牛津大學人員吉爾伯特向英國廣播公司電台表示，今年年底前推出疫苗的目標是
有可能達到，但沒有辦法完全確定，因為有三個條件須實現，疫苗需要在後期實驗顯示功效、需
要大規模製造、監管機構同意迅速發出緊急使用許可。（ａｌ）
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